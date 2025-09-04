أسعار الدواجن لن ترتفع والكتكوت انخفض 35 جنيها.. الشعبة تعلن أخبارا سارة

يبحث الكثير من المواطنين عن مستقبل أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بعد الانخفاضات التي حدثت في الأسابيع الماضية، والجميع يسأل هل سترتفع الأسعار بالفترة المقبلة أم الاستقرار مستمر.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن وزير الزراعة علاء فاروق، مهتم بتطوير صناعة الدواجن في مصر، ويبحث عن بدائل كثيرة، ويعمل على تقليل حلقات التداول حتى لا يكون هناك زيادة في أسعار الدواجن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن الجميع يريد وضع سعر عادل للدواجن، بالنسبة للمنتج وللمستهلك، وأن الحلقات الوسيطة " السماسرة هم السر في الارتفاعات الماضية التي شهدتها الدواجن" وأن جهاز حماية المنافسة قام بإحالة عدد من السماسرة للنيابة العامة، فلا يستطيع أحد التلاعب بغذاء الشعب المصري.

وطالب بتشغيل بورصة الدواجن التي مقرها في بنها، موضحًا أن بورصة الدواجن لا تعمل منذ 12 عامًا، وأن سعر الدواجن والكتكوت تحدد بالعرض والطلب، مؤكدًا أن سعر الكتكوت وصل لـ 52 جنيها، في مرحلة ماضية، والآن أصبح بـ 17 جنيها، أي انخفاض بقية 35 جنيها، وأن سعر طن العلف اخفض من 32 ألف لـ 17 ألف جنيه.

وأوضح أن أسعار الدواجن لن تشهد ارتفاعات في الفترة المقبلة، وذلك بعد انخفاض أسعار الأعلاف، ومستلزمات الانتاج، أنه يطالب بتطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بصناعة الدواجن في فترة انتشار فيروس كورونا بالعالم، وهو منع بيع وتداول الطيور الحية.



ولفت إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تقوم ببيع الدواجن بالصورة العشوائية التي تحدث في الأسواق المحلية، وأن الأفضل لصحة المواطن المصري على شراء الدواجن المثلجة.



وأشار إلى أن دول العالم قامت بتحويل المحلات التي تبيع الدواجن حية، لـ مثلة، وذلك من باب الأمان الحيوي، وأن بيع الطيور مثلجة تعتبر الأمن صحيا للشعب المصري.

أكد خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن وصلت إلى 200 مليار جنيه، وأن هذا الأمر مؤشر إيجابي بزيادة الاستثمار في قطاع الثروة الداجنة.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن الاستثمار في الدواجن كان 120 مليار، بالأرقام قد نقترب من زيادة في حجم الاستثمارات تصل للضعف، وأن وزارة الزراعة تقوم بمجهود كبير من أجل خفض الأسعار.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عملت على تسهيل جميع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالدواجن وأن مصر تستورد 900 ألف طن أعلاف شهريا.

ولفت إلى أن عملية الإفراج الجمركي تتم بشكل سريع من الجمارك، وأن الفترة الحالية هناك طفرة في مستلزمات الانتاج، وأنه منذ عام ونصف العام هناك استقرار تام في مجال الثروة الداجنة.

وأشار إلى أن آخر أزمة في قطاع الدواجن كانت منذ عامين، ولكن الآن الدولة سهلت كل شئ يخص صناعة الدواجن، وذلك مع انخفاض أسعار الدولار، وأن انخفاض الدولار نتج عنه زيادة في الإنتاج والمعروض، وانخفضت أسعار الدواجن.

وأوضح أن أسعار الدواجن تشهد الآن انخفاضات، وأن هذا بعد انخفاض سعر الدولار، فالمنتج يقوم بشراء كميات كبيرة من الدواجن، ومستلزمات الانتاج.