ينتمون لـ3 أحزاب.. أسماء الفائزين بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى ، نتيجة جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت في 5 محافظات، وتنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد، وبلغت نسبة المشاركة 7.68%، بعدد أصوات 600 ألف و965 ناخبا من أصل 7821517 ناخبا يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، فوز 5 مرشحين الغربية، وبنى سويف، والاسماعيلية، والاقصر، والوادي الجديد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز مجدى السيد عبد الله البرى في الغربية، وحصل على عدد أصوات 217 ألف 193 صوتا.

وفاز هشام محمد مجدى محمد عبد الحميد في بنى سويف، وحصل على عدد أصوات 139 ألف 467 صوتا.

وفاز مجدى سعد على زايد في الاسماعيلية، وحصل على عدد أصوات 39 ألف و216 صوتا.

وفاز محمد عبد العليم حسين محمد في الأقصر، وحصل على عدد أصوات 51 ألف و203 صوتا.

وفاز عبد الحكم احمد جبالي عيسى في الوادي الجيد وحصل على عدد أصوات 17 ألف و209 صوتا.