شريف عرفة: أحمد زكي موهبة فطرية بلا تكنيك.. ولم يكن أبا عظيما

تحدث المخرج شريف عرفة خلال الندوة التي أقيمت له ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عن الراحل أحمد زكي، كاشفًا عن وجهة نظره الفنية والإنسانية تجاهه.



وقال عرفة: "أحمد زكي موهبة، بس ماعندوش تكنيك، يعني ممكن يعمل المشهد أول مرة حلو جدًا، لكن ميعرفش يعيده بنفس القوة تاني، على عكس مدام سناء جميل اللي كانت تمتلك تكنيك كبير جدًا".



وأضاف شريف عرفة: "أنا عمري ما شوفت أحمد زكي أب عظيم زي ما الناس بتقول، عمره ما راح ودّى ابنه المدرسة ولا عمل الحاجات دي اللي بيتكلموا عنها".

ويحضر الندوة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم يسرا، ليلى علوي، أشرف عبد الباقي، كريم الشناوي، طه دسوقي وغيرهم