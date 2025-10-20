رغم انتهاء المهلة .. بنتايك يؤجل الشكوى ضد الزمالك

كشف مصدر مقرب من اللاعب المغربي محمود بنتايك، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب لم يتقدم بأي شكوى رسمية ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

ورغم انتهاء المهلة التي منحها مسبقًا لإدارة النادي، والتي انقضت في 15 أكتوبر الجاري، فإن بنتايك لم يتخذ أي خطوات قانونية حتى الآن.

وأوضح المصدر أن اللاعب حصل مؤخرًا على مبلغ 75 ألف يورو من مستحقاته المتأخرة، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا من إدارة الزمالك، دفعه إلى التراجع عن فكرة تقديم الشكوى في الوقت الحالي.

وأضاف المصدر أن بنتايك يحرص على الحفاظ على علاقته الجيدة مع إدارة النادي، ويشعر بالراحة داخل صفوف الفريق، وهو ما يجعله يفضل الاستمرار دون تصعيد.

وأشار إلى أن وكيل اللاعب هو من يلوح بإمكانية تقديم شكوى ضد الزمالك، في حين لا يميل بنتايك لهذا الخيار حاليًا، حيث يركز على استقراره الفني والشخصي داخل الفريق.

كما كشف أن اللاعب طلب من إدارة الزمالك تسهيل إجراءات حضور أسرته إلى القاهرة للإقامة معه، في ظل رغبته في الاستقرار الكامل والتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.