برلماني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، على رفض مصر القاطع للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر، مُستهدفًا اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سُبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار «نصر الله»، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذا الاعتداء يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها، مؤكدًا أن مصر تعتبر هذا التصعيد سابقة خطيرة وغير مقبولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تتخذ موقفًا حازمًا ضد أي انتهاك إسرائيلي للأراضي العربية أو الاعتداء على السيادة الوطنية.

وأكد أن القاهرة مستمرة في بذل كل الجهود الدبلوماسية والقانونية لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية.

وأضاف سامي نصر الله، أن موقف مصر الحاسم يعكس التزام الدولة بحماية الأمن القومي العربي والدفاع عن الدول الشقيقة، ورفض كل أشكال التصعيد التي تهدد الاستقرار الإقليم، وصفعة على وجه الاحتلال.

وأشار النائب إلى أن هذا العدوان يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة في قطاع غزة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأضاف أن الاعتداء على قطر وقيادات حماس في الدوحة يُعد اعتداءً مباشرًا على دولة شقيقة تقوم بدور محوري في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحه، أن مصر تعلن تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعبًا، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ، مُشددًا على ضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المسئولين عنه، وعدم السماح بإضافة هذا الانتهاك إلى سلسلة الإفلات المعتاد لإسرائيل من العقاب، بما يُحافظ على سيادة الدول العربية وأمن شعوبها.