انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: توطين صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الصحية

صناعة الأدوية
صناعة الأدوية
حسن رضوان

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواء، مشيرة إلى أن ما تقوم به هيئة الدواء المصرية من دعم وتشجيع للاستثمارات الوطنية في هذا المجال يعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى حماية صحة المواطن وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أهمية امتلاك الدولة لقدرات إنتاجية محلية

وقالت “الكسان”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن الأزمات الصحية العالمية – وفي مقدمتها جائحة كورونا – أثبتت أهمية امتلاك الدولة لقدرات إنتاجية محلية في مجال اللقاحات والأدوية البيولوجية، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه حاليًا من خلال شراكات حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات صناعية وطنية كبرى.

وأشادت عضو مجلس النواب بدور هيئة الدواء في تيسير إجراءات التسجيل والدعم الفني المقدم للشركات، مؤكدة أن هذا التوجه من شأنه أن يُعزز من تنافسية المنتج المصري ويمنح الصناعة الوطنية فرصًا حقيقية للتوسع محليًا وإقليميًا.

وشددت النائبة ميرفت الكسان على ضرورة استمرار هذا النهج، مع إعطاء أولوية تشريعية لكل ما يسهم في دعم صناعة الدواء الوطنية، مشيرة إلى أن البرلمان على استعداد دائم لتقديم الغطاء التشريعي اللازم لتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين الجادين في هذا القطاع الحيوي.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توطين صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية هو استثمار في صحة المصريين واستقرار المنظومة الصحية، ويعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على قدراتها الذاتية في كل القطاعات الحيوية.

النائبة ميرفت الكسان مجلس النواب هيئة الدواء المصرية استثمارات الوطنية صحة المواطن

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

