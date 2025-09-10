قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد شركة بيوجينيرك برئاسة الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الاستثمار في مجال المستحضرات الحيوية واللقاحات.

خلال اللقاء، تم استعراض دور الشركة في صناعة الأدوية البيولوجية، وأبرز مشروعاتها الحالية في إنتاج المستحضرات الحيوية واللقاحات والأدوية المتخصصة، إلى جانب مناقشة خططها المستقبلية للتوسع في خطوط إنتاج جديدة.

توطين صناعة المستحضرات الحيوية

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص الهيئة على تعزيز الشراكات مع الشركات الوطنية وتشجيع الاستثمارات الدوائية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات لما تمثله من أهمية في دعم الأمن الدوائي المصري وتلبية احتياجات المرضى.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركة بيوجينيرك بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتيسير إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية واللقاحات، مؤكدين أن هذا الدعم يعكس رؤية الدولة نحو تشجيع التصنيع المحلي وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، كما أعربوا عن تقديرهم لحرص الهيئة على التعاون المثمر مع الشركات العاملة في القطاع حيث تم شرح الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتطورة التى تدعم خطط التوسع الصناعي.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة أسماء فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتورة هبه الله إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الحيوية.

ومن جانب شركة بيوجينيرك، الدكتور ياسر فايد المدير العام للشركة، والدكتور أحمد الكردي مدير إدارة التسجيل.

يأتي ذلك في إطار التعاون الفعّال بين هيئة الدواء المصرية والشركات الوطنية العاملة في القطاع، بما يسهم في تعزيز توطين صناعة الدواء ودعم الأمن الدوائي المصري.

هيئة الدواء بيوجينيرك الاستثمار الدوائي توطين صناعة المستحضرات الحيوية اللقاحات الأمن الدوائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

حملات العلاج الحر في المنوفية

حملات تفتيشية مكثفة على 1018 منشأة طبية خاصة بالمنوفية.. غلق وإنذارات لضمان جودة الخدمة الصحية

نائب محافظ قنا

عبر الفيديو كونفرانس.. نائب محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة

تمويل المشروعات

محافظ المنوفية: تمويل 192 مشروعا خلال 9 أشهر ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد