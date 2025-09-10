قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

في زمنٍ أصبحت فيه الصيدليات على كل زاوية، وتضخّمت فيه المعلومات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي، بات كثير من الناس يُقبلون على شراء الأدوية دون الرجوع إلى طبيب مختص.

فتقول إحداهن: أنا دائمًا أتناول هذا المضاد الحيوي ويُريحني،
وتقول أخرى: جربت هذا الدواء من قبل وناسبني،
لكن الحقيقة أن هذا السلوك يُعد خطرًا حقيقيًا على الصحة .

أوضح الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أخذ مضاد حوي بودن وصفة طبية .

 لماذا لا يجوز تناول الأدوية دون وصفة طبية؟

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك


 1. لأن التشخيص لا يتشابه دائمًا

الصداع قد يكون ناتجًا عن الإرهاق، أو فقر الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مشاكل خطيرة أخرى.
فإذا تناولتِ مسكنًا، ربما يهدأ الألم مؤقتًا، ولكن السبب الحقيقي يظل موجودًا ويزداد سوءًا.

2. المضاد الحيوي ليس علاجًا لكل شيء

المضادات الحيوية لا تُعالج الفيروسات.
تناولها دون حاجة يُضعف مناعة الجسم ويؤدي إلى "مقاومة البكتيريا" للعلاج في المستقبل، مما يجعل الأمراض البسيطة أكثر صعوبة في العلاج لاحقًا.

 3. بعض الأدوية تتعارض مع بعضها

قد يؤدي تناول دوائين متضادين إلى مضاعفات خطيرة على الكبد أو القلب أو الكلى.
وحده الطبيب يستطيع تحديد ما يناسب حالتك الصحية من دواء وجرعة.

 4. ليس كل دواء يناسب الجميع

جسمكِ ليس كجسم غيرك، حتى لو كانت الأعراض متشابهة.
الحمل، الضغط، مشاكل القلب، أو أمراض مزمنة… كلها عوامل تغيّر من قدرة الجسم على تحمّل بعض الأدوية.

5. الآثار الجانبية قد تكون خفية وخطيرة

بعض الأدوية تسبب النزيف الداخلي، اضطرابات نفسية، تجلطات دموية، أو ارتفاعًا حادًا في الضغط.
وتجاهل الأعراض الجانبية قد يؤدي إلى مضاعفات يصعب علاجها.

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

تذكّري دائمًا

الدواء الذي تأخذينه بلا وصفة، قد يعالج ألمًا مؤقتًا، لكنه يُمهّد لمرض دائم.

الأدوية لماذا لا يجوز تناول الأدوية تناول الأدوية وسائل التواصل الاجتماعي المضاد الحيوي

بالصور

