وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟

وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟
وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟
أسماء عبد الحفيظ

في الآونة الأخيرة، تصدّر اسم الفنانة المصرية الشابة رنا رئيس تريند جوجل، ليس لعمل فني جديد أو ظهور إعلامي، بل لتعرضها لتجربة إنسانية صعبة وصادمة تمس الآلاف من النساء حول العالم: الإجهاض.

القصة التي خرجت إلى العلن عبر تصريحات والدتها، خبيرة التجميل زينب حسن، أعادت تسليط الضوء على ملف ظلّ لفترة طويلة طيّ الكتمان، تُعانيه الكثير من النساء في صمت، وسط أحكام مجتمعية قاسية.

 رنا رئيس والإجهاض

في الشهر الجاري فى سبتمبر 2025، كشفت والدة رنا رئيس أن ابنتها تعرضت لإجهاض مؤلم، أعقبه نزيف حاد استمر لأربعة أيام، ما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات وإجراء تدخل جراحي عاجل لضبط حالتها الصحية. وبحسب مصادر مقربة، فقد جاءت هذه الأزمة بعد سلسلة من الصدمات النفسية التي عانت منها الفنانة الشابة، أبرزها وفاة والدها وجدها في يومٍ واحد، بالإضافة إلى الضغوط النفسية التي صاحبت فترة زواجها القصيرة.

رنا التزمت الصمت، كعادة كثير من النساء اللاتي يواجهن هذا النوع من الخسارات، لكنها دون أن تتكلم منحتنا جميعًا فرصة للحديث، للطرح، ولإعادة التفكير في تقديم الكثير من النصائح الطبية والنفسية للسيدات بعد الإجهاض.

نصائح طبية ونفسية للسيدات بعد الإجهاض

فى إطار هذا قدمت الدكتورة هند محمد سلمى استشارى النساء، بعض النصائح الطبية والنفسية للسيدات بعد الإجهاض.

العناية الجسدية: المتابعة الطبية ضرورية بعد أي حالة إجهاض، من المهم مراجعة الطبيب للتأكد من نظافة الرحم، وعدم وجود أي بقايا قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، كما حدث في حالة رنا رئيس.

الراحة الجسدية: على المرأة أن تمنح جسدها فرصة للتعافي، النشاط البدني المفرط أو العودة السريعة للحياة الطبيعية قد يؤديان إلى تدهور حالتها.

التغذية العلاجية:يجب تعويض الجسم بما فقده من دم ومعادن.
يُنصح بزيادة تناول الأطعمة الغنية بـالحديد كالعدس، الكبدة، السبانخ، والبروتين كالبيض والدجاج، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء.

العناية النفسية استمعي لنفسكِ: احزني كما يجب لا تتجاهلي مشاعركِ، ولا تضعي قناع التماسك الزائف، الألم جزء من التعافي، البكاء، الصمت، وحتى الغضب، كلها مشاعر صحية.

اطلبي الدعم:سواء من شريك الحياة، أو صديقة مقرّبة، أو مختص نفسي، لا تحملي الحمل وحدكِ.

دوّني تجربتكِ:الكتابة وسيلة فعّالة للتعبير عن الحزن، وربما لتحويله إلى شفاء تدريجي.

وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟

هل يمكن الحمل مرة أخرى؟

في الغالب يمكن للسيدات الحمل مرة أخرى بعد الإجهاض،
ينصح الأطباء غالبًا بالانتظار من شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل المحاولة، حتى يستعيد الجسم توازنه.

وفي حالات الإجهاض المتكرر أو النزيف غير المبرر، يجب إجراء تحاليل وفحوصات دقيقة لتحديد الأسباب وتفادي تكرار التجربة.

وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟
رنا رئيس الإجهاض نزيف حاد نصائح طبية ونفسية للسيدات بعد الإجهاض زينب حسن رنا رئيس والإجهاض

