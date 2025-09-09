بعد تعرضها للإجهاض.. أبرز 10 صور لـ رنا رئيس

تصدرت الفنانة الشابة رنا رئيس بـعد تعرضها للإجهاض، وذلك بعد تعرضها للنزيف ونقلها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.

وتتميز رنا رئيس بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد رنا رئيس ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.