احمي طفلك الأيام الجاية.. أسباب الإصابة بحساسية الصدر

يتعرض الكثير من الأطفال بالإصابة بحساسية الصدر وخصوصا أواخر شهور الصيف .

ويقصد بحساسية الصدر ظهور أعراض تنفسية من ضيقٍ في التنفس أو السُعال أو غير ذلك نتيجة تعرض مجرى الهواء لمثيرات مختلفة تُهيج الجهاز التنفسي.

ما أسباب ظهور حساسية الصدر؟



دخول أجسام غريبة لمجرى التنفس وإثارته مثل:

استنشاق هواء به ذرات من الأتربة أو الغبار.

التعرض لتيار الهواء المحمل بحبوب اللقاح في موسم الربيع.

ارتفاع الرطوبة مما يساعد على نمو الجراثيم خاصة في أغطية السرائر و الوسائد.

التحسس من بعض أنواع الطعام.

التحسس من بعض العطور أو المنظفات.

ما أعراض الإصابة بحساسية الصدر؟

تظهر اعراض حساسيه الصدر في صورة:

سيلان الأنف، واحتقانه.

العطس.

تراكم المخاط وصعوبة التنفس.

حرقة العين واحمرارها.

السعال.

يوجد بعض العلامات التي تُرجح إصابة المريض بنوبة ربو عوضًا عن الحساسية الصدرية، وهي:

صوت الأزيز خاصةً في الأطفال.

عدم القدرة على النوم نتيجة السعال.

صوت صفير صادر من الصدر عند التنفس.



ما علاج حساسية الصدر؟



يعتمد علاج الحساسية الصدرية وضيق التنفس في المقام الأول على تجنب التعرض للمثيرات التي تهيج الجهاز التنفسي. يمكن كذلك الاعتماد على بعض الأدوية