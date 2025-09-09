يارا السكرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة يارا السكرى ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بصور خلال عطلتها الصيفية.

وظهرت يارا السكرى، باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس ملفتة و توب مكشوف البطن.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز يارا السكرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد يارا السكرى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

