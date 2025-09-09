قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة

سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة
سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة
أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة، وهي وصفة تدمج بين المكونات النباتية والبقوليات والتوابل الغنية، لتمنحك تجربة لذيذة ومغذية في آنٍ واحد.

ما هو الدخن؟ ولماذا هو مهم؟

سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة 

الدخن هو نوع من الحبوب الكاملة الخالية من الغلوتين، ويُعدّ مصدرًا ممتازًا للألياف، والبروتين، والمغنيسيوم، والحديد، يشتهر في المطابخ الآسيوية والأفريقية، ويُستخدم كبديل صحي للأرز أو الكينوا.

مكونات السلطة ولماذا هي مميزة؟

  • الدخن المطهو: يُطهى على البخار حتى يصبح طري ولكن غير معجن، ليشكل قاعدة خفيفة وغنية بالقيمة الغذائية.
  • الحمص: مصدر غني بالبروتين النباتي والألياف، يعزز من الشعور بالشبع.
  • الخضروات الطازجة: مثل الطماطم الكرزية، الخيار، الفلفل الملون، والبصل الأخضر، تضيف قرمشة وانتعاشًا للطبق.
  • صلصة الطحينة الحارة بالكريمة: مزيج من الطحينة، عصير الليمون، الثوم، الفلفل الحار، وقليل من الكريمة النباتية، تمنح الطبق قوامًا كريميًا ونكهة غنية مع لمسة حارة.
سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة 

القيمة الغذائية والصحية لسلطة الدخن  

هذه السلطة ليست فقط شهية، بل هي وجبة متكاملة تحتوي على:

  • كربوهيدرات مركبة من الدخن تمد الجسم بالطاقة.
  • بروتين نباتي من الحمص يدعم بناء العضلات والشعور بالشبع.
  • دهون صحية من الطحينة تدعم صحة القلب.
  • مضادات أكسدة وفيتامينات من الخضروات الطازجة.

بالإضافة إلى ذلك، هذا الطبق مناسب للأنظمة النباتية، ويمكن تكييفه ليكون خاليًا من منتجات الألبان أو خاليًا من الغلوتين حسب الحاجة.

طريقة التقديم

تُقدّم السلطة دافئة أو في درجة حرارة الغرفة، ويمكن تزيينها برشة من السماق، القليل من البقدونس المفروم، وبضع قطرات من زيت الزيتون البكر، تُعدّ مثالية كوجبة غداء مغذية أو كطبق جانبي فاخر على مائدة العشاء.

دقائق معدودة.. اختراع جديد يقلص مدة شحن السيارات الكهربائية

بطارية السيارة الكهربائية

يارا السكرى

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رنا رئيس

