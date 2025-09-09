داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

شاركت الفنانة داليا مصطفى ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعة من الصور لها.

تفاصيل إطلالة داليا مصطفى..



وتألقت داليا مصطفى، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأبيض مكشوف الأكتاف كشف عن خصرها المنحوت وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز داليا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد داليا مصطفى أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

