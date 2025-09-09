طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

أكدت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك أن مرض التوكسوبلازما، الذي يثير قلق السيدات الحوامل والفتيات، لا علاقة له بشَعر القطط كما يعتقد الكثيرون، موضحة أن القطط ليست المصدر الوحيد للعدوى، وأن المرض للأسف لا يوجد له تحصين حتى الآن.

وأوضحت أن المرض يسببه طفيل يسمى توكسوبلازما جوندي، وقد يؤدي إلى تشوهات للأجنة أو حدوث إجهاض إذا أُصيبت به المرأة الحامل. وتتم العدوى غالبًا من خلال تناول اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا، واللحوم المصنعة مثل اللانشون والسلامي، وكذلك الخضروات غير المغسولة بعناية، إضافة إلى التعامل المباشر مع براز القطط المصابة.

كما أشارت إلى أن القطط تُصاب بهذا المرض عند تناولها الفئران الحاملة للطفيليات أو اللحوم النيئة والمصنعة غير المطهية، لافتة إلى أن القطط المنزلية التي لا تطارد الفئران ولا تتغذى على اللحوم النيئة تقل فرص إصابتها بالمرض بدرجة كبيرة.

وشددت على أن الوقاية تبدأ بطهو اللحوم جيدًا، وغسل الخضروات بعناية، وتجنب التعامل المباشر مع فضلات القطط، مؤكدة أن فحص الدم بتحليل IgG وIgM يكشف الموقف الصحي للسيدة: فإذا كان IgG موجبًا فهذا يعني إصابة قديمة تمنح مناعة دائمة، أما إذا كان IgM موجبًا فيدل على وجود إصابة نشطة تستلزم العلاج.

واختتمت مؤكدة أن "شعر القطط بريء من اتهامات الإصابة بالعقم"، وأن التوكسوبلازما لا يصيب الحامل إلا عبر الطرق المعروفة المرتبطة بالأطعمة الملوثة أو براز القطط المصابة.