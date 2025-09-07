قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تهاجم مبنى الحكومة في كييف
الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل
أوكرانيا تعلن تضرّر المبنى الرئيسي للحكومة بـ «كييف» بسبب هجوم روسي
تقديم 77 مليون خدمة مجانية خلال 53 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة سلّمت حماس وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب
ناقد رياضي: «العميد» يستلهم درس «الجوهري» لمواجهة بوركينا فاسو والتأهل للمونديال
كيفية صلاة الخسوف .. إعرف موعدها وهل يأثم تاركها؟
مدبولي يشهد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"
علاقة غير شرعية| بعد قليل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم
عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
القاهرة 33.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 سبتمبر
أكسيوس: ويتكوف نقل رسائل لحماس بخصوص الصفقة الشاملة حول غزة
بالصور

يقلل الانتفاخ والحساسية.. طبيبة بيطرية تكشف فوائد لبن الماعز

ريهام قدري

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن فوائد لبن الماعز  وهي 

فوائد لبن الماعز 

أخف على المعدة من حليب الأبقار، ومناسب أكثر لمرضى التهابات الأمعاء.

يحتوي على لاكتوز ودهون أقل نسبياً، مما يقلل مشاكل الانتفاخ والحساسية.

أقرب في تركيبته إلى حليب الأم، لاحتوائه على مادة كيميائية مشابهة.

يعزز امتصاص الحديد والنحاس، مما يساعد في علاج الأنيميا وسوء التغذية.

غني بـ الكالسيوم والتربتوفان المهمين لصحة العظام والأعصاب.

يحتوي على السيلينيوم الذي يقوي جهاز المناعة.

مفيد في حالات الإمساك، قرحة المعدة، والتعب العصبي.
يساعد على التخلص من المخاط في نزلات البرد، الربو، الحساسية، ومشاكل الجيوب الأنفية.

له تأثير مضاد للبكتيريا ويمنع نمو الكائنات الضارة.

يقلل من ترسب الكوليسترول في الشرايين، وبالتالي يحمي القلب.

يساعد على ترطيب البشرة بفضل مكوناته الطبيعية.
 

الفرق بين حليب الماعز وحليب البقر


الهضم: حليب الماعز أسهل هضماً وأقل تسبباً بالحساسية.
القيمة الغذائية: الماعز أغنى بـ البروتين، فيتامين A، الكالسيوم، البوتاسيوم.
اللاكتوز: أقل من حليب البقر، لذا مناسب لمن لديهم حساسية بسيطة من اللاكتوز.
الدهون: متقارب مع حليب البقر في الدهون تقريباً.
العظام والأسنان: كلاهما مفيد، لكن الماعز يدعم صحة العظام أكثر.
البشرة: حليب الماعز يساعد على رطوبة البشرة.
 

 القيمة الغذائية لكوب (1) من حليب الماعز (240 مل):
168 سعر حراري
10 جم دهون
11 جم كربوهيدرات
9 جم بروتين

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

صورة من الواقعة

وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

محمد الشناوي

صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: الصحابة أحبوا النبي بطريقة مختلفة لم يعيها كثير من المعاصرين

صدى وزير الأوقاف الأسبق بالسودان بجوار الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف الأسبق بالسودان يشيد بمصر ويهنئ نقابة الصحفيين في ذكرى المولد النبوي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الصحفيين بالمولد النبوي ويشيد بمبادرة «صحح مفاهيمك»

بالصور

يقلل الانتفاخ والحساسية.. طبيبة بيطرية تكشف فوائد لبن الماعز

بالأبيض الجريء.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق بأحدث ظهور لها |شاهد

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

