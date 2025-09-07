يقلل الانتفاخ والحساسية.. طبيبة بيطرية تكشف فوائد لبن الماعز

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن فوائد لبن الماعز وهي

فوائد لبن الماعز

أخف على المعدة من حليب الأبقار، ومناسب أكثر لمرضى التهابات الأمعاء.

يحتوي على لاكتوز ودهون أقل نسبياً، مما يقلل مشاكل الانتفاخ والحساسية.

أقرب في تركيبته إلى حليب الأم، لاحتوائه على مادة كيميائية مشابهة.

يعزز امتصاص الحديد والنحاس، مما يساعد في علاج الأنيميا وسوء التغذية.

غني بـ الكالسيوم والتربتوفان المهمين لصحة العظام والأعصاب.

يحتوي على السيلينيوم الذي يقوي جهاز المناعة.

مفيد في حالات الإمساك، قرحة المعدة، والتعب العصبي.

يساعد على التخلص من المخاط في نزلات البرد، الربو، الحساسية، ومشاكل الجيوب الأنفية.

له تأثير مضاد للبكتيريا ويمنع نمو الكائنات الضارة.

يقلل من ترسب الكوليسترول في الشرايين، وبالتالي يحمي القلب.

يساعد على ترطيب البشرة بفضل مكوناته الطبيعية.



الفرق بين حليب الماعز وحليب البقر



الهضم: حليب الماعز أسهل هضماً وأقل تسبباً بالحساسية.

القيمة الغذائية: الماعز أغنى بـ البروتين، فيتامين A، الكالسيوم، البوتاسيوم.

اللاكتوز: أقل من حليب البقر، لذا مناسب لمن لديهم حساسية بسيطة من اللاكتوز.

الدهون: متقارب مع حليب البقر في الدهون تقريباً.

العظام والأسنان: كلاهما مفيد، لكن الماعز يدعم صحة العظام أكثر.

البشرة: حليب الماعز يساعد على رطوبة البشرة.



القيمة الغذائية لكوب (1) من حليب الماعز (240 مل):

168 سعر حراري

10 جم دهون

11 جم كربوهيدرات

9 جم بروتين