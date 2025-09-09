تطوير التعليم: أطفال من سن 7 سنوات قدموا في مشروع مهارات القرن الـ 21

أكدت رشا سعد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن مشروع مهارات القرن الـ21 به 3 مكونات وهم التكنولوجيا وريادة الأعمال والمواهب.



وقالت رشا سعد في حوارها على قناة " المحور "، :" لدينا أطفال من سن 7 سنوات قدموا في مشروع مهارات القرن الـ 21 ولدينا طلاب من الجامعات والخريجين يشاركون في المشروع ".

وتابعت رشا سعد :" نستهدف تنمية المهارات للمتقدمين لمشروع مهارات القرن الـ 21 ".

واكملت رشا سعد :" في مجال الفنون تقوم أكاديمية الفنون بتدريب المتقدمين في مشروع مهارات القرن الـ 21 ، وفي مجال الرياضة لدينا جهات متخصصة رياضية تعليمية تشرف على التدريب".



ولفتت رشا سعد:" لدينا كورس يسمى خطوة لريادة الأعمال على مستوى المدارس ".