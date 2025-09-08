تعليم الوادى الجديد تتابع آخر استعدادات بدء الدراسة مع مديرى المدارس

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اجتماع موسع مع مديرى المدارس عبر الفيديو كونفرانس فى إطار توجيهات الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالجاهزية والاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد بحضور سمير طاهر مدير عام التعليم العام بالمديرية ومديرى ووكلاء مدارس إدارة الخارجة التعليمية ومديرى التعليم الإعدادى، والابتدائى.

وجرى مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة لعام دراسى منضبط دون مشكلات أو عوائق وتكثيف المتابعات الميدانية والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات وضرورة الاطمئنان على جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية وسد العجز فى جميع التخصصات.

كما تمت مناقشة البرنامج العلاجى لصقل وتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب دون المستوى ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وكل ما من شأنه خدمة العملية التعليمية على أرض المحافظة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة وتقديم كافة سبل الدعم النفسى والمعنوى لهم، وعمليات التشجير وأهميتها فى ظهور المدرسة بمظهر حضارى ومشرف.