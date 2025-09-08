تطوير التعليم: نقدم مشروعات تعليمية مبتكرة

أكدت رشا سعد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الصندوق تم إنشاؤه في 2004 والهدف منه تقديم مشروعات تعليمية مبتكرة .



وقالت رشا سعد في حوارها على قناة " المحور "، :" الصندوق يقدم للمجتمع المصري نماذج تعليمية جديدة ".

وتابعت رشا سعد :" بعد نجاح ونضج النماذج التعلمية يتم نقل تبعيتها لوزارتي التعليم والتعليم العالي ".

واكملت رشا سعد :" صندوق تطوير التعليم كان شريكا في تأسيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، وكان صاحب الدور في تأسيس مدارس النيل ".

ولفتت رشا سعد:" نحن شركاء مع وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم ونسعى لتطوير المهارات التكنولوجية ".