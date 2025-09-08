قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين "تطوير التعليم" و"صندوق الاستشارات والبحوث الفنية".. كيف يغير مستقبل التعليم الفني وريادة الأعمال في مصر؟

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني


الدكتور أيمن عاشور: 
- الشراكة توفر بنية تحتية داعمة لخلق جيل من الشباب المبدع وقادر على صناعة فرص العمل

- البروتوكول هدفه الإشراف على مشروعات تطوير التعليم التكنولوجي

 

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وصندوق الاستشارات والبحوث الفنية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الإشراف على مشروعات الصندوق وضمان جودتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وقعت الاتفاقية من جانب صندوق تطوير التعليم، الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام للصندوق، ومن جانب صندوق الاستشارات والبحوث الفنية، الدكتور هاني مدكور، المدير التنفيذي للصندوق.

الشراكة توفر بنية تحتية داعمة لخلق جيل من الشباب المبدع وقادر على صناعة فرص العمل

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا رائعًا للتكامل بين الأجهزة الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مضيفًا أن هذه الشراكة، توفر بنية تحتية داعمة لخلق جيل من الشباب المبدع والقادر على صناعة فرص العمل، وليس مجرد البحث عنها، مؤكدًا أن الثروة الحقيقية هي العقول الشابة المبدعة، واستثمار هذه الثروة من خلال توفير الخبرات الاستشارية والعلمية اللازمة لتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات قائمة على أسس علمية سليمة.

وأضاف الوزير أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم ريادة الأعمال داخل الجامعات.

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا شرف عن سعادتها بهذا التعاون، مشيرة إلى أن مشروعات صندوق تطوير التعليم تعد نقلة نوعية في مجال التعليم التكنولوجي، وتأتي تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الصندوق وانسجامًا مع إستراتيجية الدولة للارتقاء بجودة التعليم الفني، وأضافت أن التعاون  يضع معايير عالمية للجودة، وسيسهم صندوق الاستشارات، بخبراته الفنية المتميزة، في ضمان تحقيق هذه المعايير خلال مراحل التنفيذ.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هاني مدكور أن صندوق الاستشارات والبحوث الفنية يضع كافة إمكانياته الفنية وخبرات كوادره الهندسية لخدمة هذه المشروعات القومية الهامة، ومؤكدًا أن الصندوق سيبذل كل الجهد للإشراف على التنفيذ وفقًا لأعلى المعايير الدولية والاشتراطات الفنية، لضمان التسليم في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

وبموجب البروتوكول، سيتولى صندوق الاستشارات والبحوث الفنية مهام الإشراف الكامل وضبط الجودة، والتي تشمل: مراجعة واعتماد البرامج الزمنية والمواد والعينات، الإشراف على اختبارات الجودة ونتائج المعامل، إعداد تقارير فنية شهرية عن سير العمل، مراجعة واعتماد مستخلصات الأعمال والمدفوعات، المشاركة في لجان الاستلام الابتدائي والنهائي، وتوفير فريق عمل متخصص مقيم بالموقع.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد