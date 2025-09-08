دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السيد كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والتعليم الفني.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في دعم جهود الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي، من خلال تبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والتقني، والمساهمة في تعزيز التحول الرقمي بالعملية التعليمية، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال اللقاء، أبرز التحديات التي نجحت الوزارة مؤخرًا في التغلب عليها، وفي مقدمتها تحديات الكثافة الطلابية داخل الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، إلى جانب تحسين نسب حضور الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تمضي حاليًا في مسار جديد من التعاون المثمر مع عدد من الدول، وفي مقدمتهم إيطاليا وألمانيا واليابان بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز جهود تطوير العملية التعليمية، وكذلك تطوير منظومة التعليم الفني في مصر.

تحويل ما يقرب من 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس للتعليم المزدوج

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في تطوير المناهج، فضلا عن تعزيز التعاون في إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال تنفيذ خطة الوزارة التي تستهدف تحويل ما يقرب من 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس للتعليم المزدوج، في إطار التحول التدريجي نحو نماذج تعليمية تقوم على الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.

إدخال مفاهيم البرمجة ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية

وفي إطار جهود الوزارة لتمكين الطلاب بالمهارات الرقمية، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الوزارة على إدخال مفاهيم البرمجة ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، مع التوسع في استخدام المنصات الرقمية التفاعلية، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، بما يواكب التطورات العالمية، ويؤهل الطلاب لاكتساب مهارات المستقبل اللازمة لسوق العمل.

ومن جانبه، أكد السيد كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أن مصر تعد شريكا هاما في المنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على دعم مشروعات تطوير التعليم الرقمي، وبناء القدرات، بما يلبي احتياجات سوق العمل، مشيدًا بجهود السيد الوزير محمد عبد اللطيف في إصلاح التعليم وتبني سياسات داعمة للتحول الرقمي وتوسيع الشراكات الدولية.

كما أعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن إعجابه بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية للاستثمار في التعليم وتنمية القدرات البشرية ورأس المال البشري كركائز أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيدًا أيضا بالاستثمار الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم المرتبطة بها، ومعربًا عن رغبة بلاده في مشاركة خبراتها ومعارفها لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في هذا المجال.

تنمية المهارات الرقمية للطلاب والمعلمين

وقد تطرق اللقاء إلى استعراض عدد من مجالات التعاون، في مقدمتها مبادرات الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لدعم الشمول الرقمي، والمساهمة في توسيع فرص الوصول إلى تعليم عالي الجودة من خلال دعم البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية للطلاب والمعلمين، وتطوير أنظمة إدارة التعليم الرقمي.

حضر اللقاء من جانب جمهورية كوريا الجنوبية السيد تشانج كيون آن، السكرتير الثاني بسفارة جمهورية كوريا الجنوبية في القاهرة، والسيد لي ميونج شين، نائب مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA).

وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة هانم أحمد، مستشارة الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.