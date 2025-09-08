قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
بعد قرار مد التسجيل لطلاب الشهادات المُعادلة.. تسهيلات تقدّمها «التعليم العالي» للطلاب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً عاجلاً بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه يجوز تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات ومقابل الخدمات وثمن الكتب الدراسية على عدة أقساط فيما عدا مقابل النشاط العام ، وخدمات التطوير التكنولوجي واشتراك السيارة فيكون تقسيطها على قسطين ، ويحدد موعد استحقاق تلك الأقساط بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لثمن الكتب الأجنبية في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ، فيتم تسديدها دفعة واحدة مع القسط الأول  

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في جميع الأحوال يتم تحصيل كافة مبالغ مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ومقابل الخدمات والرسوم وثمن الكتب ومقابل الانتفاع ، وكافة ما يستحق من مبالغ مالية ، بإحدى وسائل الدفع غير التقليدي ، وفقا لأحكان قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 غبر منافذ التحصيل المحددة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دون غيرها ويحظر سداد أي مدفوعات نقدية بغير هذه الوسيلة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : حال عدم سداد قيمة مبالغ مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات أو أي قسط منها أو غيرها من المبالغ المستحقة على الطالب خلال عام دراسي واحد  ، يتم نقله من نظام المدارس الرسمية للغات او المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف المناظر بنظام المدارس الحكومية التي تدرس المناهج العربية

مصروفات المدارس الرسمية 2026 ونظام تقسيطها

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسدد طلاب وطالبات المدارش بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والانشطة الطلابية التي تؤدى إليهم ، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات او الاشتراكات او مقابل الخدمات الاضافية على غير النحو المبين فيما يلي :


وأضافت وزارة التربية والتعليم في قرار وزاري معتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف : تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة لكل صف دراسي طبقا لما يلي :

  • من مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثاني الاعدادي  320 جنيه
  • الصف الثالث الاعدادي 220 جنيه
  • الصف الاول الثانوي العام 545 حنيه
  • من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 530 جنيه
  • الصف الاول الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 245 جنيه
  • باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته : 230 جنيه

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امكانية تقسيط مصروفات المدارس 2026 على قسطين كما يلي :

 

  • من مرحلة رياض الاطفال حتى الثاني الاعدادي : 255 حنيه قسط أول في اول اكتوبر + 65 جنيه قسط ثاني في اول فبراير 2025
  •  الصف الثالث الاعدادي : 180 جنيه قسط أول في أول أكتوبر + 40 جنيه قسط ثاني في اول فبراير 2025
  •  الصف الاول الثانوي العام : 430 جنيه قسط أول في أول أكتوبر + 115 جنيه قسط ثاني في أول فبراير 2025
  •  من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : 415 جنيه قسط اول في اول أكتوبر + 115 جنيه قسط ثاني في أول فبراير 2025
  •  الصف الأول الثانوي الفني بكافة انواعه وأنظمته : 200 جنيه قسط أول في أول اكتوبر + 45 جنيه قسط ثاني في أول فبراير 2025
  •  باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته : 185 جنيه قسط أول في أول أكتوبر + 45 جنيه قسط ثاني في أول فبراير 2025


وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتم سداد مصروفات المدارس 2026 من خلال منافذ التصيل الالكتروني المتعاقدمعها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب ، أو كود الطالب للطلاب غير المصريين

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس الرسمية المدارس الرسمية للغات

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: اترشحت لمنصب مدير الكرة بالأهلي

لامين لامال

فرج عامر يثير الجدل بشأن لامين يامال: نهاية مبكرة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

