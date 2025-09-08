قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً عاجلاً بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجوز تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات ومقابل الخدمات وثمن الكتب الدراسية على عدة أقساط فيما عدا مقابل النشاط العام ، وخدمات التطوير التكنولوجي واشتراك السيارة فيكون تقسيطها على قسطين ، ويحدد موعد استحقاق تلك الأقساط بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لثمن الكتب الأجنبية في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ، فيتم تسديدها دفعة واحدة مع القسط الأول

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في جميع الأحوال يتم تحصيل كافة مبالغ مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ومقابل الخدمات والرسوم وثمن الكتب ومقابل الانتفاع ، وكافة ما يستحق من مبالغ مالية ، بإحدى وسائل الدفع غير التقليدي ، وفقا لأحكان قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 غبر منافذ التحصيل المحددة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دون غيرها ويحظر سداد أي مدفوعات نقدية بغير هذه الوسيلة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : حال عدم سداد قيمة مبالغ مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات أو أي قسط منها أو غيرها من المبالغ المستحقة على الطالب خلال عام دراسي واحد ، يتم نقله من نظام المدارس الرسمية للغات او المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف المناظر بنظام المدارس الحكومية التي تدرس المناهج العربية

مصروفات المدارس الرسمية 2026 ونظام تقسيطها

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسدد طلاب وطالبات المدارش بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والانشطة الطلابية التي تؤدى إليهم ، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات او الاشتراكات او مقابل الخدمات الاضافية على غير النحو المبين فيما يلي :



وأضافت وزارة التربية والتعليم في قرار وزاري معتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف : تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة لكل صف دراسي طبقا لما يلي :

من مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثاني الاعدادي 320 جنيه

الصف الثالث الاعدادي 220 جنيه

الصف الاول الثانوي العام 545 حنيه

من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 530 جنيه

الصف الاول الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 245 جنيه

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته : 230 جنيه

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امكانية تقسيط مصروفات المدارس 2026 على قسطين كما يلي :

من مرحلة رياض الاطفال حتى الثاني الاعدادي : 255 حنيه قسط أول في اول اكتوبر + 65 جنيه قسط ثاني في اول فبراير 2025

الصف الثالث الاعدادي : 180 جنيه قسط أول في أول أكتوبر + 40 جنيه قسط ثاني في اول فبراير 2025

الصف الاول الثانوي العام : 430 جنيه قسط أول في أول أكتوبر + 115 جنيه قسط ثاني في أول فبراير 2025

من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : 415 جنيه قسط اول في اول أكتوبر + 115 جنيه قسط ثاني في أول فبراير 2025

الصف الأول الثانوي الفني بكافة انواعه وأنظمته : 200 جنيه قسط أول في أول اكتوبر + 45 جنيه قسط ثاني في أول فبراير 2025

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته : 185 جنيه قسط أول في أول أكتوبر + 45 جنيه قسط ثاني في أول فبراير 2025



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتم سداد مصروفات المدارس 2026 من خلال منافذ التصيل الالكتروني المتعاقدمعها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب ، أو كود الطالب للطلاب غير المصريين