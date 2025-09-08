وزير التعليم :وضعنا خططاً عاجلة لتعيين معلمين وإنشاء مدارس جديدة

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك خططًا عاجلة لتعيين معلمين جدد، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس جديدة للحد من كثافات الفصول بما يضمن بيئة تعليمية أفضل

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في في احتفالية “الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية وإطلاق المرحلة الثانية” : أن تنمية مهارات القراءة والكتابة ليست مجرد خطوة لتحسين المستوى الأكاديمي للطلاب، بل هي الأساس الحقيقي لتعلم باقي المواد وبناء شخصية قادرة على التعامل مع معطيات العصر، مؤكداً أن المعلم سيظل هو الركيزة الأساسية في هذا المشروع، حيث تعمل الوزارة على دعمه بالتدريب المستمر والوسائل الحديثة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الجهود الحالية لا تقتصر على مواجهة مشكلة الأمية فقط، بل تمتد لتشمل تطوير المناهج ودمج التكنولوجيا في التعليم، بهدف إعداد جيل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، أن الوزارة تعمل بالتوازي على إدخال مفاهيم جديدة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى المناهج الدراسية، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل العالمي.

واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمته بالتأكيد على أن المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية والدعم المجتمعي يمثلان عنصرين أساسيين لإنجاح هذا المشروع الوطني.

وبدأت منذ قليل إحتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية وإطلاق المرحلة الثانية"

بدء الاحتفالية بالسلام الوطني

وتنعقد هذه الاحتفالية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة اليونيسيف بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من مديري المديريات التعليمية

تدريب 20 ألف معلم على البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الشهور الماضية “البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف الأولى” ، والذي تم من خلال 1000 مدرسة كمرحلة أولى في 10 محافظات

ويتم تدريب 20 ألف معلم على البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية ، الذي يتم تنفيذه في شهور مارس وأبريل ومايو كمرحلة أولى، كما سيتم دعم المعلمين الذين سيقومون بتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز دعم لتنمية مهارات القراءة والكتابة.

ويهدف البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية إلى حصول كل طفل على مهارات المطلوبة فى اللغة العربية.

وكان قد قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يخص إتقان مهارات القراءة والكتابة، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تتعاون مع منظمة اليونيسف في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للطلاب غير المتقنين لهذه المهارات للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية.

برامج علاجية خلال أشهر الصيف لطلاب الصفوف الأولى

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك برامج علاجية خلال أشهر الصيف لطلاب الصفوف الأولى الذين لم يتقنوا مهارات القراءة والكتابة لضمان انتقال الطالب للصف الأعلى بعد إتقانه للمهارات الأساسية للقراءة والكتابة.