تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً إلى مديريات “القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - القليوبية - دمياط - بورسعيد - السويس - الفيوم - بني سويف - المنيا -سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - مطروح - الوادي الجديد - البحر الأحمر - شمال سيناء - الشرقية”، بشأن تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين إنه في ضوء تنظيم برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية، بالتعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين والإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بديوان عام الوزارة، يتم التنبيه على العاملين المستوفين لشروط إعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، بالتوقيع بالعلم بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الموضحة طبقا لترتيب الخطوات التالية:

يتم الدخول على المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للمتقدمين من خلال الرابط https://cpd.moe.gov.eg اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/١٠ إلى يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۵/۹/۲۲ لحضور البرنامج التدريبي.

يختار المتقدم اسم البرنامج من على المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني برنامج "إعادة التعيين" ويبدأ فعاليات حضور البرنامج التدريبي أونلاين. وفي حال مواجهة المتقدم لأي مشكلات تقنية أثناء التدريب يتم تسجيل شكواه على تبويب الدعم الفني الموجود داخل المنصة وسوف يتم الرد عليه فورا.

بعد الانتهاء من حضور البرنامج التدريبي، يجب أن يلتزم المتقدم بالدخول للتسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين: www.pat.edu.eg واتباع إجراءات وخطوات حجز الاختبار الإلكتروني المكمل للبرنامج التدريبي وتحديد موعد الاختبار لكل متقدم اعتبارا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۵/۹/۱٤، الذي سوف يتم تنفيذه داخل معامل الحاسب الآلي المجهزة في نطاق فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات، على أن ينتهي حجز ودفع قيمة البرنامج في يوم الخميس الموافق ۲۰۲۵/۹/۲٥، وتنتهي الاختبارات بجميع فروع الأكاديمية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣٠.

يعتبر اجتياز الاختبار متمما ومكملا لاجتياز البرنامج التدريبي المذكور باعتباره أحد شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.

تعقد الاختبارات في معامل الحاسب الآلي المجهزة في نطاق فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات طبقا للموعد المحدد لكل متقدم.

يتم التنبيه على المختصين بديوان مديريتكم الموقرة بتشكيل لجنة لاستلام ملفات العاملين المتقدمين لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، ومراجعة صحة جميع المستندات الدالة على استيفاء شروط إعادة التعيين الواردة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (١٦٠) لسنة ۲۰۲٤، وتسلم الملفات إلى فرع الأكاديمية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۵/۱۰/۷ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٦، واستيفاء بيانات النموذج المرفق واعتماده.

وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين على أنه يجب على المستهدفين تجهيز الأوراق المطلوبة التالية:

صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

صورة طبق الأصل من شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية، ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۹.

صورة طبق الأصل من تقرير الكفاية خلال العامين الأخيرين على أن يكونا بمرتبة ممتاز (تقرير ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وتقرير ٢٠٢٤/٢٠٢٣) المعين عليها.

خطاب معتمد من المديرية يوضح الوظيفة المعاد تعيينه عليها موضحًا مادة التدريس والمرحلة.

صورة بطاقة الرقم القومي وبيان حالة إلكتروني معتمد.

إفادة باجتياز اختبار البرنامج التدريبي من فرع الأكاديمية، ويتولى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين تسجيل استيفاء ملف التقدم على موقع بيانات كادر المعلم.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين تعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالإجراءات والمواعيد المشار إليها بعاليه لضمان إعلام المتقدمين الذين وردت بياناتهم من المديرية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، بالتدريبات والاختبارات المذكورة والتوقيع بالعلم على ما ورد بعاليه واستكمال ملفاتهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار المقرر، ويتحمل المعلم مسئولية عدم تسليم ملفه إلى لجنة الإدارة كاملا وما يترتب عليها من آثار في المدة المحددة بعد إعلامه، على أن تتولى مديريتكم الموقرة التأكد من استيفاء باقي الشروط الواردة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (١٦٠) لسنة ۲۰۲٤.