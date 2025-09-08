قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: استمرار تحسن الأجواء وانكسار الرطوبة .. لكن احذروا البحر | الطقس
حبس 4 أجنبيات بتهمة ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بقصر النيل
رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-9-2025
سرقة شقة لاعب البنك الأهلي بالمحلة.. والمتهم يواجه الحبس سنتين
شروط إستمرار الطالب في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات |قرار نهائي من التعليم
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
احتجاز أكثر من 70 جنديا كولومبيا رهائن على يد مجموعة مسلحة
رسالة قوية من شوبير لـ «الحضري» وأحمد حسن: مش وقت هجوم ولا خلافات.. المنتخب أولوية
رغم مساعدة المنتخب البديل .. «الخيول» يُهدّد «الفراعنة» في سباق التصنيف الدولي لـ«فيفا»
تخزين المواد الأساسية.. إيران تستعد لسيناريوهات صعبة وتعليمات عاجلة من «خامنئي» للحكومة
أخبار البلد

شروط إستمرار الطالب في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات |قرار نهائي من التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن شروط استمرار الطالب في الدراسة في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الشروط هي :

- أن يجتاز الطلاب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع ) واللغة الأجنبية الثانية بنسبة 50% على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لكل منهما ، إلى جانب توافر باقي شروط النجاح المقررة في المدارس التي تدرس المناهج العربية المناظرة

- لا يجوز أن ينقل الطالب إلى الصف الأعلى في المدرسة إلا إذا كان ناجحا في هاتين المادتين وذلك اعتبارا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي

-يشترط للاستمرار في الدراسة بالصفين الأول والثاني الثانوي أن يجتاز الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع بنسبة 50% على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لها

-في حالة رسوب الطالب في امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع او اللغة الأجنبية الثانية أو كلتيهما ، في امتحان الشهادة الإعدادية ، وكان مستوفيا باقي شروط النجاح المقررة ، يجوز نقله من نظام المدرسة الرسمية للغات او المدارس الرسمية المتميزة  للغات إلى الصف التالي ، بنظام مدارس المناهج العربية إذا توافرت في شأنه شروط القبول بها ، ورغب ولي الأمر في ذلك ، وإلا بقي للإعادة بنفس الصف بالمدرسة وذلك مع مراعاة عدد مرات الرسوب المسموح بها في مدارس المناهج العربية المناظرة على ألا تعقد امتحانات شفوية للطلاب الراسبين في المستوى الرفيع نهائيا  

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون  موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد : 

  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

