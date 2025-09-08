شروط إستمرار الطالب في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات |قرار نهائي من التعليم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن شروط استمرار الطالب في الدراسة في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الشروط هي :

- أن يجتاز الطلاب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع ) واللغة الأجنبية الثانية بنسبة 50% على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لكل منهما ، إلى جانب توافر باقي شروط النجاح المقررة في المدارس التي تدرس المناهج العربية المناظرة

- لا يجوز أن ينقل الطالب إلى الصف الأعلى في المدرسة إلا إذا كان ناجحا في هاتين المادتين وذلك اعتبارا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي

-يشترط للاستمرار في الدراسة بالصفين الأول والثاني الثانوي أن يجتاز الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع بنسبة 50% على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لها

-في حالة رسوب الطالب في امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع او اللغة الأجنبية الثانية أو كلتيهما ، في امتحان الشهادة الإعدادية ، وكان مستوفيا باقي شروط النجاح المقررة ، يجوز نقله من نظام المدرسة الرسمية للغات او المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف التالي ، بنظام مدارس المناهج العربية إذا توافرت في شأنه شروط القبول بها ، ورغب ولي الأمر في ذلك ، وإلا بقي للإعادة بنفس الصف بالمدرسة وذلك مع مراعاة عدد مرات الرسوب المسموح بها في مدارس المناهج العربية المناظرة على ألا تعقد امتحانات شفوية للطلاب الراسبين في المستوى الرفيع نهائيا

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد :

مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا

عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.

إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.