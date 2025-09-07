قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. التفاصيل الكاملة لاتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر
قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد
قافلة "زاد العزة" الـ31 تنطلق من مصر إلى غزة محملة بمواد غذائية وطبية ومياه شرب
الطبيب محمود قنيبر يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي له
حماس: جهود مصرية لتثبيت وقف تصاعد العدوان في الضفة والقدس المحتلة
قمر الدم.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم
وقت صلاة الخسوف.. اعرف متى تبدأ ومتى تنتهي؟
البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس
التنسيق الحضاري: القاهرة الخديوية قلب العاصمة التراثي والسياحي.. والحفاظ على الهوية أولوية
طبيب ووالدة مريض.. الأمن يفحص فيديو مشاجرة طوارئ مستشفى حلوان العام
مبعوث ترامب: على حماس إطلاق سراح الرهائن فورا
«الصحة» تنفذ قافلة طبية شاملة مجانية لخدمة المواطنين والعاملين بنادي هليوبوليس
أخبار البلد

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب للمديريات التعليمية، بتحديد مدرسة زراعية بكل مديرية لتطبيق الدراسة بنظام الخمس سنوات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني لتطوير البرامج الدراسية لتعزيز الجدارات المهنية للطلاب بما يلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية متضمنا تطوير المحتوى العلمي واعتماد برامج دراسية جديدة تراعي التخصصات الحديثة، بما يسهم في رفع جودة التعليم الفني لتطبيقها بالمدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس للصفوف الرابع - الخامس وذلك بعد توافر مقومات التشغيل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بناء على ما ورد في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2022 والتي تنص على يسمح للخريجين الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث فئة فني بالتقدم لبرامج فني أول متقدم، مدتها عامان دراسيان المبنية على منهجية الجدارات المهنية، وذلك في البرامج المرتبطة بما تمت دراسته خلال فئة فني بعد استيفاء شروط التقدم والإجراءات اللازمة التي يصدر بها قرار وزاري".

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بموافاتها بمدى توافر مقومات تشغيل البرامج بالمدارس الثانوية الزراعية الفنية المتقدمة ( نظام السنوات الخمس الصفوف الرابع - الخامس للمديرية وكذلك إرسال إفادة باسم مدرسة واحدة تستهدف لتطبيق هذه البرامج وفقا لمقومات التشغيل المتاحة

وعلى جانب آخر ، تفتح المدارس الدولية اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 أبوابها لإستقبال الطلاب وبدء العام الدراسي الجديد 2026 .

 موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 ، عقب اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، والذي انعقد مؤخراً بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

 

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون  موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد : 

  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

العام الدراسي الجديد .. مراقبة التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد ، للتأكد من مدى التزامها بالضوابط المعتمدة ، خاصةً ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية والمناهج القومية وذلك لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة على المخالفين بلا تهاون .

التعليم تُلزم المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وتحدد أسعارها

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها (عربي - لغات - دولي ) بشراء كتب وزارة التربية والتعليم من مخازن مديريات التربية والتعليم وفقا للأعداد الفعلية المقيدة بكل مدرسة وتوريد القيم المالية المستحقة عنها ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها ، بحصر الاعداد الفعلية للطلاب بكل مدرسة وفقا للصفوف المرخص لها ، على ان تلتزم المديريات التعليمية بمراجعة أعداد الكتب المشتراه ومطابقتها مع أعداد الطلاب بالمدرسة

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم اعتماد قيد الطلاب بكل مدرسة إلا وفقا للأعداد المقدمة منها والمتوافقة مع أعددا الكتب المشتراه لصالحها من مخازن المديرية التعليمية فقط ، كما لم يتم اعتماد قيد الطلاب بأعداد تزيد عن أعداد الكتب المشتراه فعليا بما يترتب على ذلك من آثار 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

