قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قرر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، تعديل القرار المنظم للمدارس الرسمية لغات والمدارسة الرسمية المتميزة لغات (التجريبية).

وجاء في التعديلات ما يلي:

يشترط للاستمرار في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، أن يجتاز الطلاب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع، واللغة الأجنبية الثانية بنسبة (٥٠) على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لكل منهما، إلى جانب توافر باقي شروط النجاح المقررة في المدارس التي تدرس المناهج العربية المناظرة، ولا يجوز أن يُنقل الطالب إلى الصف الأعلى في المدرسة إلا إذا كان ناجحًا في هاتين المادتين، وذلك اعتبارًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي ويشترط للاستمرار في الدراسة بالصفين الأول والثاني الثانوي أن يجتاز الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع، بنسبة (٥٠) على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لها.

وفي حالة رسوب الطالب في امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) أو اللغة الأجنبية الثانية، أو كلتيهما، في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، وكان مستوفيا لباقي شروط النجاح المقررة، يجوز نقله من نظام المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف التالي، بنظام مدارس المناهج العربية، إذا توافرت في شأنه شروط القبول بها، ورغب ولى أمر التلميذ في ذلك، وإلا بقي للإعادة بنفس الصف بالمدرسة، وذلك مع مراعاة عدد مرات الرسوب المسموح بها في مدارس المناهج العربية المناظرة، على ألا تعقد امتحانات شفوية للطلاب الراسبين في المستوى الرفيع نهائيا.

ويلتزم طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بسداد قيمة المصروفات الدراسية، التي تشمل ثمن كافة الكتب المشتراة من الوزارة، بالإضافة إلى كتب المستوى الرفيع، ومقابل الخدمات، وسائر الرسوم المقررة، وكذا مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعدات الإضافية التي تُسلم لهم، إن وجدت، على أن تحدد قيمة المبالغ المستحقة عنها جميعًا، بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويجوز تحصيل قيمة المصروفات الدراسية، ومقابل الخدمات، وثمن الكتب الدراسية على عدة أقساط، فيما عدا مقابل النشاط العام، وخدمات التطوير التكنولوجي، واشتراك السيارة، فيكون تحصيلها على قسطين. أما بالنسبة لثمن الكتب الأجنبية، فيُسدد دفعة واحدة مع القسط الأول، ويحدد موعد استحقاق تلك الأقساط، بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي جميع الأحوال يتم تحصيل كافة مبالغ المصروفات ومقابل الخدمات والرسوم وثمن الكتب مقابل الانتفاع، وكافة ما يُستحق من مبالغ مالية، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (۱۸) لسنة ۲۰۱۹، عبر منافذ التحصيل المحددة، بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دون غيرها، ويُحظر سداد أي مدفوعات نقدية بغير هذه الوسيلة.

وحال عدم سداد قيمة مبالغ المصروفات، أو أي قسط منها، أو غيرها من المبالغ المستحقة على الطالب، خلال عام دراسي واحد، يتعين عليه سداد كافة تلك المبالغ في موعد أقصاه الميعاد المحدد لسداد أول قسط بالعام الدراسي التالي، فإن لم يُسدد يتم نقله من نظام المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف المناظر بنظام المدارس التي تدرس المناهج العربية.

وتلتزم المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بكل محافظة، بتوريد نسبة (1%) من قيمة بند خدمات اللغات، لحساب مديرية التربية والتعليم المختصة، وتعامل بنسبة (١٠٠%) ويتم توزيعها كالآتي:

أولا: (۱۰ %) تودع بالمديرية كدعم للمدارس الرسمية للغات التي لم تف مواردها بسد احتياجاتها من المستلزمات التعليمية، على أن يتم الصرف منها بقرار من مدير المديرية، بناءً على ما تنتهي إليه لجنة الاحتياجات التي تشكل بقرار من إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية.

ثانيا : (۹۰ %) تصرف كمكافآت جهود غير عادية لجميع العاملين بإدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية، ومسئولي إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات في الإدارات التابعة لها، على أن تعامل، بنسبة ( %١٠٠).

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم اللغة الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

الزمالك

شريف أشرف: الزمالك قدم أداء فني رائع أول 4 مباريات بالدوري

جون غدوارد وفيريرا

خالد الغندور: اقتراح فى الزمالك بتكوين لجنة كرة تعاون جون إدوارد فى القلعة البيضاء

أحمد عبد القادر

تأجيل التفاوض مع أحمد عبد القادر لتجديد عقده.. تفاصيل

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد