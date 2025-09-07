التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

قرر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، تعديل القرار المنظم للمدارس الرسمية لغات والمدارسة الرسمية المتميزة لغات (التجريبية).

وجاء في التعديلات ما يلي:

يشترط للاستمرار في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، أن يجتاز الطلاب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع، واللغة الأجنبية الثانية بنسبة (٥٠) على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لكل منهما، إلى جانب توافر باقي شروط النجاح المقررة في المدارس التي تدرس المناهج العربية المناظرة، ولا يجوز أن يُنقل الطالب إلى الصف الأعلى في المدرسة إلا إذا كان ناجحًا في هاتين المادتين، وذلك اعتبارًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي ويشترط للاستمرار في الدراسة بالصفين الأول والثاني الثانوي أن يجتاز الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع، بنسبة (٥٠) على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لها.

وفي حالة رسوب الطالب في امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) أو اللغة الأجنبية الثانية، أو كلتيهما، في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، وكان مستوفيا لباقي شروط النجاح المقررة، يجوز نقله من نظام المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف التالي، بنظام مدارس المناهج العربية، إذا توافرت في شأنه شروط القبول بها، ورغب ولى أمر التلميذ في ذلك، وإلا بقي للإعادة بنفس الصف بالمدرسة، وذلك مع مراعاة عدد مرات الرسوب المسموح بها في مدارس المناهج العربية المناظرة، على ألا تعقد امتحانات شفوية للطلاب الراسبين في المستوى الرفيع نهائيا.

ويلتزم طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بسداد قيمة المصروفات الدراسية، التي تشمل ثمن كافة الكتب المشتراة من الوزارة، بالإضافة إلى كتب المستوى الرفيع، ومقابل الخدمات، وسائر الرسوم المقررة، وكذا مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعدات الإضافية التي تُسلم لهم، إن وجدت، على أن تحدد قيمة المبالغ المستحقة عنها جميعًا، بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويجوز تحصيل قيمة المصروفات الدراسية، ومقابل الخدمات، وثمن الكتب الدراسية على عدة أقساط، فيما عدا مقابل النشاط العام، وخدمات التطوير التكنولوجي، واشتراك السيارة، فيكون تحصيلها على قسطين. أما بالنسبة لثمن الكتب الأجنبية، فيُسدد دفعة واحدة مع القسط الأول، ويحدد موعد استحقاق تلك الأقساط، بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي جميع الأحوال يتم تحصيل كافة مبالغ المصروفات ومقابل الخدمات والرسوم وثمن الكتب مقابل الانتفاع، وكافة ما يُستحق من مبالغ مالية، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (۱۸) لسنة ۲۰۱۹، عبر منافذ التحصيل المحددة، بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دون غيرها، ويُحظر سداد أي مدفوعات نقدية بغير هذه الوسيلة.

وحال عدم سداد قيمة مبالغ المصروفات، أو أي قسط منها، أو غيرها من المبالغ المستحقة على الطالب، خلال عام دراسي واحد، يتعين عليه سداد كافة تلك المبالغ في موعد أقصاه الميعاد المحدد لسداد أول قسط بالعام الدراسي التالي، فإن لم يُسدد يتم نقله من نظام المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف المناظر بنظام المدارس التي تدرس المناهج العربية.

وتلتزم المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بكل محافظة، بتوريد نسبة (1%) من قيمة بند خدمات اللغات، لحساب مديرية التربية والتعليم المختصة، وتعامل بنسبة (١٠٠%) ويتم توزيعها كالآتي:

أولا: (۱۰ %) تودع بالمديرية كدعم للمدارس الرسمية للغات التي لم تف مواردها بسد احتياجاتها من المستلزمات التعليمية، على أن يتم الصرف منها بقرار من مدير المديرية، بناءً على ما تنتهي إليه لجنة الاحتياجات التي تشكل بقرار من إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية.

ثانيا : (۹۰ %) تصرف كمكافآت جهود غير عادية لجميع العاملين بإدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية، ومسئولي إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات في الإدارات التابعة لها، على أن تعامل، بنسبة ( %١٠٠).