قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تتسلّم عريضة قانونية تتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال احتلالها لفلسطين
قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟
تطبيق نموذج ITS في مصر | ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟
صاحب مطعم أجنبي يصطدم بسيارة سفير أنجولا في المهندسين
إعادة طلاء المدارس الحكومية وزيادة مساحاتها الخضراء لتحسين البنية التحتية
فى حملات مكبرة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه
تفاصيل إطلاق النار بمفرق راموت بالقدس المحتلة
مسئولة باليونيسف تكشف عن 5 آليات لإحداث تحول جذري لمواجهة أزمة التعلّم
الإسكندرية أولهم| تكريم 10محافظات حققت أعلى نسب تحسن فى مهارات اللغة العربية
مهرجان الأشباح الجائعة.. موروث روحي واحتفال شعبي صيني| تفاصيل
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
وزير التعليم العالي: اليوم الدولي لمحو الأمية فرصة لتعزيز الثقافة ونشر المعرفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعادة طلاء المدارس الحكومية وزيادة مساحاتها الخضراء لتحسين البنية التحتية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة بإعادة طلاء غالبية المدارس الحكومية وزرع المزيد من المساحات الخضراء كخطوة أولى نحو تحسين البنية التحتية، مؤكدًا أن  المدرسة المضيئة، النظيفة، والخضراء ليست مجرد مبنى، بل هي مكان آمن وملهم يتعلم فيه الأطفال بفخر وسعادة.

 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون  موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد : 

  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الدكتور تحسين شعلة

شتاء قارس لم تشهده مصر من قبل.. خبير مناخي يوضح الحقيقة

نتنياهو

نتنياهو يصل إلى موقع إطلاق النار بالقدس

حماس

حماس: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا

بالصور

فتاوى الفنانات عن الحجاب.. ليلى طاهر: ليس فرضا.. إيناس الدغيدي: ربنا لم يكتبه عليا

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة

ديانا حداد تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

ديانا حداد
ديانا حداد
ديانا حداد

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد