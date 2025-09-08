للمعلمين والإداريين|وظائف خالية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فرصة للمتميزين من المعلمين والإداريين للإلتحاق بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تعلن عن فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز ، وذلك حتى 17 سبتمبر 2025

رابط التقديم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن الوصول إلى رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي:

https://tawzef.emis.gov.eg

وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز في 70 مدرسة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يشمل التقديم هذا العام لأكثر من 70 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ومراكز التميز موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تعمل جميعها بالشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية والخدمية، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

اختيار عناصر بشرية متميزة قادرة على العمل في بيئة تعليمية حديثة

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن التقديم يستهدف اختيار عناصر بشرية متميزة قادرة على العمل في بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التطوير المستمر والتدريب التقني عالي الجودة، تحت إشراف نخبة من الخبراء المعتمدين.

حوافز معنوية ومادية مجزية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أن العمل داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز يوفر فرصًا واسعة لاكتساب خبرات مهنية وعلمية متقدمة، بالإضافة إلى حوافز معنوية ومادية مجزية تُمنح وفقًا لمعايير الأداء والكفاءة.

وعلى جانب آخر ، في إطار حرص وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم الإبداع والابتكار بين طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أعلنت نتائج مسابقة "فني مبتكر" التي نظمت على مستوى الجمهورية بمشاركة واسعة من المدارس الفنية والتكنولوجية.

وقد حصد طلاب مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية المركز الأول عن مشروعهم المبتكر "Hybrid Cool"، وهو جهاز تكييف يعمل بالماء المثلج، يعتمد على خزان مياه مزودة بمضخة تضخ المياه إلى كويل مزعنف، تقوم مروحة بسحب الهواء من خلاله ودفعه إلى المكان المطلوب تبريده.

المشروع نفذه الطلاب: محمد فوزي عبدالرازق، محمد أشرف فوزي، محمد عماد محمد، ومحمد ماهر عبدالفتاح.

بينما حصل طلاب مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات على المركز الثاني بمشروعهم "Recyclonic"، وهو تطبيق موبايل لجمع وفرز النفايات الإلكترونية لإعادة استخدام الأجزاء الصالحة وتدوير الباقي بالتعاون مع شركات متخصصة، بما يسهم في تقليل النفايات وتعزيز ممارسات الاستدامة.

وقام بتنفيذ المشروع الطالبان: حسن محمد، وإسلام حسام.

أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب مشروع "Safya"

لمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية و البرمجيات

المقدم من الطالب عبد الله أحمد والطالبة جنى مصطفى

والذي يمثل نظامًا مؤتمتًا بالكامل لتنقية المياه، يقيس عكارة المياه لتحديد كمية المواد الكيميائية المناسبة للتنقية، مع تحديد الوقت الأمثل لاستبدال المواسير الرئيسية بما يمنع الصدأ والتلوث بعد التنقية.

وتأتي هذه النتائج لتؤكد قدرة طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الإبداع والابتكار في مجالات عملية تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم التعليم التقني التكنولوجي وربطه بسوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.