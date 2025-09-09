قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تسمم أكثر من 100 شخص.. صحة المنيا تشن حملات رقابية مكثفة علي مطاعم البروستد والمشويات وإعدام أكثر من 107 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة| ما القصة؟
الاحتلال يعرقل مرور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
مرأة ومنوعات

أكلات لانش بوكس.. طريقة عمل لانشون الفراخ

ريهام قدري

تستعد كل ربة منزل لعمل أصناف مختلفة للانش بوكس اليكم طريقة عمل لانشون الفراخ

المقاديـــــــــــر .

٤بيضات 
٤معالق دقيق 
معلقه نشا 
٤قطع جبنه مثلثات 
٢كيس مرقه فوريه
ربع معلقه صغيره فلفل اسود نص كوب زيت 
رشه ملح
ربع معلقه صغير بصل بودر
ربع معلقه توم بودر
طرف المعلقه حبهان بودر 
معلقه كبيره بابريكا 
نص كوب بانيه مفروم


الطريقــة
نضرب جميع التوابل مع الجبنه والبيض كويس جدا ثم نضع النشا ونضرب تاني ثم نضع الدقيق ثم الزيت  وفي الاخر نضع الفراخ
نضع حله ونضع فيها ماء ونتركها على النار حتى تغلى الماء 
نضع المزيج فى كيس حراري
ونربطه جيدا ونلفه بورق فويل  
نسقط الكيس فى الماء المغلى ونهدى النار تحته ونتركه لمدة من ساعة الأربع  الى ساعه ثم نخرج الكيس 
ونضعه بالثلاجه ليبرد

