أكلات لانش بوكس.. طريقة عمل لانشون الفراخ

تستعد كل ربة منزل لعمل أصناف مختلفة للانش بوكس اليكم طريقة عمل لانشون الفراخ

المقاديـــــــــــر .

٤بيضات

٤معالق دقيق

معلقه نشا

٤قطع جبنه مثلثات

٢كيس مرقه فوريه

ربع معلقه صغيره فلفل اسود نص كوب زيت

رشه ملح

ربع معلقه صغير بصل بودر

ربع معلقه توم بودر

طرف المعلقه حبهان بودر

معلقه كبيره بابريكا

نص كوب بانيه مفروم



الطريقــة

نضرب جميع التوابل مع الجبنه والبيض كويس جدا ثم نضع النشا ونضرب تاني ثم نضع الدقيق ثم الزيت وفي الاخر نضع الفراخ

نضع حله ونضع فيها ماء ونتركها على النار حتى تغلى الماء

نضع المزيج فى كيس حراري

ونربطه جيدا ونلفه بورق فويل

نسقط الكيس فى الماء المغلى ونهدى النار تحته ونتركه لمدة من ساعة الأربع الى ساعه ثم نخرج الكيس

ونضعه بالثلاجه ليبرد