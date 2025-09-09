أبراج تتغير أحوالهم ماديا وعاطفيا في أواخر شهور السنة.. هل أنت منهم؟

ينتهي عام ٢٠٢٥ ولكن هناك أبراج تتغير أحوالها بأواخر شهور السنة، حيث يبدأ كوكب أورانوس في مغادرة برج الثور، والانتقال إلى برج الجوزاء، ما يُعدّ مؤشرًا على انفراجة معنوية لمواليد الثور، الذين واجهوا اضطرابات خلال الفترة الماضية.

كذلك، يُتوقع أن تؤدي هذه التحولات الفلكية إلى تحسن واضح في حياة مواليد الأبراج التالية خلال النصف الثاني من عام 2025:

الحوت

القوس

الجوزاء

العذراء

هذا التغير يأتي بالتوازي مع انتقال زحل من برج الحوت إلى برج الحمل، مما يساهم في تعزيز أجواء الراحة والاستقرار لمواليد الحوت، القوس، الجوزاء والعذراء.

الأبراج الأكثر حظًا في 2025

الأفلاك تشير إلى أن الثور، الأسد، الدلو، والسرطان هم الأكثر حظًا وثراءً في العام.

في المقابل، قد يواجه العقرب تحديات مالية ويتوجب عليه اتخاذ قرارات مالية بحذر.

قيادة ونجاح لبعض الأبراج في العام الجديد

خبير الفلك سليمان سماحة يحدد أن الأسد: عام 2025 سيكون عامًا للقيادة والإنجازات على مختلف الأصعدة.