الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الفراخ المغربي بحشو الشعرية.. طبق تراثي بنكهات فاخرة وتأثير أندلسي

ما هو طبق الفراخ المغربي بحشو الشعرية؟
ما هو طبق الفراخ المغربي بحشو الشعرية؟
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الفراخ المغربي بحشو الشعرية، المطبخ المغربي يُعرف بتنوعه وتعقيد نكهاته، حيث تتلاقى الثقافات في أطباق غنية بالتوابل والمكونات الفريدة. 

من بين تلك الأطباق التي تحمل في طياتها عبق التراث وفخامة التقديم، يبرز طبق الفراخ المغربي بحشو الشعرية كوجبة مميزة تُحضّر في المناسبات والأعياد، وتجمع بين البساطة في المظهر والثراء في الطعم.

ما هو طبق الفراخ المغربي بحشو الشعرية؟

ما هو طبق الفراخ المغربي بحشو الشعرية؟

طبق تقليدي يتم فيه حشو الدجاج الكامل أو أجزاء منه بشعرية رفيعة تُطهى مع مكونات عطرية مثل البصل، الزبيب، اللوز، القرفة، وماء الزهر. بعد الحشو، يُطهى الدجاج في صلصة غنية بالتوابل المغربية، ويُحمّر حتى يأخذ لونًا ذهبياً جذابًا. يُقدم غالبًا مع الشعرية المحمرة أو الخضار الموسمية، ويُعدّ رمزًا للضيافة والاحتفال.

مكونات الحشوة: سحر التفاصيل المغربية

تقدم الشيف فيفي عثمان طريقة عمل  الفراخ المغربي بحشو الشعرية.

ما هو طبق الفراخ المغربي بحشو الشعرية؟ 
  • الشعرية الرفيعة: تُطهى بالبخار أو تُسلق ثم تُقلّى قليلاً لإضفاء نكهة مميزة وقوام رائع.
  • الزبيب: يضيف لمسة حلاوة طبيعية تُوازن التوابل.
  • اللوز المحمّص أو المقلي: للقرمشة والنكهة الغنية.
  • القرفة والسكر والقليل من ماء الزهر: لمسة أندلسية تعكس تأثير الحلويات في الأطباق المالحة.
  • البصل المكرمل: قاعدة غنية بالنكهة تُضاف إلى الحشوة أو تُستخدم في الصلصة.
  • توابل

طريقة التقديم

يُقدّم الدجاج في طبق كبير، محاطًا بالشعرية المتبقية والمزينة بالزبيب واللوز المحمّص، يُمكن رشه بالقليل من القرفة أو السكر الناعم لإضفاء لمسة فخمة، كما يُرافق عادةً بخبز مغربي أو سلطة خفيفة.

لماذا يُعدّ هذا الطبق فريدًا؟

  • التوازن بين الحلو والمالح: واحدة من أبرز خصائص المطبخ المغربي.
  • التقنية العالية في التحضير: من تبخير الشعرية إلى كرمَلة البصل وتحميص المكسرات.
  • القيمة الثقافية: غالبًا ما يُحضر هذا الطبق في المناسبات الكبيرة كرمز للكرم والاحتفال.
المطبخ المغربي طبق الفراخ المغربي حشو الشعرية الزبيب اللوز اللوز المحمّص القرفة والسكر البصل وتحميص المكسرات

