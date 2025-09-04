السر في التتبيلة.. تحضير الفراخ الكرانشي خطوة بخطوة

الدجاج الكرانشي الشهي واللذيذ من أشهر الوجبات السريعة في المطاعم المختلفة والتي تحضر بتتبيلة خاصة تكسبها المذاق المميز، وتقدم مع الكايزر والبطاطس المقلية والكاتشب تعالى جربيها وجددى من سفرتك.

المقادير لتحضير الفراخ الكرانشي..

1 دجاجة كاملة كيلو

1 كوب دقيق أبيض

نصف كوب ماء

1 ملعقة كبيرة ملعقة طعام نشا

1 ملعقة كبيرة ملعقة طعام ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة ملعقة طعام بصل بودرة

2 ملعقة صغيرة ملعقة شاي بابريكا

2 ملعقة صغيرة ملعقة شاي كركم

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بيكينج باودر

ملح

فلفل أسود مطحون

شطة اختياري

دقيق للتغطية

زيت للقلي

خطوات التحضير لدجاج الكرانشي..

نغسل الدجاجة جيدا ونقطعها 8 قطع ونضعها في مصفاه جانبا.

في بولة كبيرة نضع الدقيق والملح والفلفل الأسود والنشا والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا والكركم والبيكينج باودر والشطة، ونخلطهم جيدا.

نضيف الماء إلى خليط الدقيق، ونقلبه جيداً حتى نحصل على عجينة سميكة شبه سائلة.

نضع قطع الدجاج في خليط الدقيق وندعكها به جيدا.

نضع الدقيق في طبق مسطح وواسع.

نرفع قطع الدجاج من خليط الدقيق المُتبل ثم نغمسه في الدقيق ليغطيه بالكامل.

في مقلاه غويطة نضع زيت غزير على نار مرتفعة حتى يسخن جدا يقدح

نضع قطع الدجاج في الزيت ثم نخفف النار قليلا ونغطيها.

نقلب قطع الدجاج على الجانبين حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.

نرفع الدجاج المقلي على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.

نقدم دجاج كنتاكي المقرمش ساخن مع البطاطس المقلية وسلطة كلو سلو.