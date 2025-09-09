بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

ظهرت موضة غريبة حاليا حيث تلجأ بعض النساء إلى كسر العظام وتقليص الطول لتصبح قصيرة القامة وتجد زوج مناسب حيث تجد المرأة صعوبة في الارتباط برجل ليس أطول منها.

ونقلا عن موقع" ديلي ميل"يقدم الجراحون في تركيا جراحة تجميلية تغير حياة الأشخاص، حيث يمكنها تقليل طولهم بما يزيد عن خمسة سنتيمترات.

تزعم بعض النساء أنهن فعلن ذلك لتحسين فرصهن في المواعدة، بعد أن سئمن من طولهن بينما تقول أخريات إنهن أردن موازنة اختلاف طول الساقين.

كسر العظام وتقصير الطول



تتضمن هذه الممارسة قطع عظم الساق لإزالة جزء من عظم الفخذ.

ثم تُوصل العظام المقطوعة وتُثبّت في مكانها بقضيب معدني، يُزال بعد التئام العظم وتؤكد العيادات أنه لا يترك أي ندوب ظاهرة.

لكن هذه العملية قد تترك المرضى في حالة من الألم الشديد ويجعلهم مقيدين بكرسي متحرك بعد العملية، مع الحاجة إلى أشهر من العلاج الطبيعي بعد ذلك.



وعلى الرغم من المخاوف، فإن هذه الجراحة تكتسب شعبية متزايدة، حيث تقوم بعض العيادات التركية الآن بالإعلان عن عروض تتضمن جولات مجانية في المدينة، ووجبات في المطاعم، ورحلات بالقارب، فضلاً عن الجراحة والإقامة في المستشفى بعد ذلك.

وكما هو الحال مع جراحات إطالة الساق، التي يقوم بها الرجال عادة، لا يتم الاحتفاظ ببيانات رسمية حول عدد عمليات تقصير الساق التي يتم إجراؤها في جميع أنحاء العالم.

بيتقص قد ايه



وقالت إحدى العيادات، ومقرها إسطنبول، لصحيفة ديلي ميل إنها أجرت الآن 10 عمليات جراحية لتقصير الساق منذ عام 2023 زتم تسمية العملية ب "تقصير الطول"، وزعم أنه يمكن تقصير الجزء العلوي من الساق بما يصل إلى 5.5 سم والجزء السفلي من الساق بما يصل إلى 3 سم.

وأوصت العيادة أيضًا بترك فترة ستة أشهر على الأقل بين عمليات تقصير الساق إذا أرادت المرأة تقليل طولها بشكل أكبر، للسماح للجسم بالتعافي.

بعد الجراحة، يلزم البقاء في المستشفى لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام في المتوسط ​​قبل الخروج من المستشفى مع توفير كرسي متحرك أو مشاية للمساعدة في الشهر الأول.

وتشير العيادة إلى أن المشي دون أي مساعدة يمكن تحقيقه عادة بعد ستة أسابيع، في حين يستغرق شفاء العظام بشكل صحيح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

يعد العلاج الطبيعي أمرًا حيويًا للتعافي مع إجراء أربع أو خمس جلسات على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

قبل إجراء الجراحة، تطلب العيادة من المرضى الخضوع للإرشاد النفسي للتأكد من أن لديهم توقعات واقعية للنتيجة.

وأضافوا: يعاني بعض المرضى تحديات نفسية خلال فترة تعافيهم، ولهذا السبب نقدم هذا الدعم.

وقالت امرأة أمريكية أنها خضعت لهذه العملية في العيادة في يوليو/تموز 2024، ما أدى إلى تقليص طولها بمقدار 4.1 سم من 172 إلى 167.9 سم.

وبعد أربعة أسابيع من إجراء الجراحة، تمكنت من استخدام العكازات وخضعت لعلاج طبيعي مكثف.

مضاعفات عملية تقصير الطول



ومع ذلك، وكما هو الحال مع أي عملية جراحية، فإن الإجراء الجديد ليس خاليا من المضاعفات.

يمكن أن تشمل مخاطر جراحة تقصير الساق ضعف العضلات أو فقدان قوة العضلات.

يمكن أن يؤدي تأخر التئام العظام أيضًا إلى زيادة الألم.

ومن بين الآثار الجانبية المعروفة لتطويل الساق، خلع المفاصل، وجلطات الدم، والحالة المميتة الناجمة عن خروج الزيت من أطراف القضيب إلى الرئتين، وهي مجرد بعض من المخاطر المحتملة العديدة.



وقد قدر الجراحون منذ فترة طويلة أن خطر حدوث مضاعفات نتيجة لإطالة الساق وهو إجراء مشابه لتقصيرها و هو ضعف خطر حدوث مضاعفات نتيجة للإجراءات الروتينية مثل استبدال الركبة.

الوزن هو عامل مهم في عمليات تقصير الساق، ملاحظة تصغير الطول، حيث أن المسامير المزروعة داخل العظام لديها قدرة على تحمل الوزن.

في جراحة تطويل الساق، تُثقب مسامير في طرفي عظم الفخذ أو الظنبوب، وتُفصل ببطء باستخدام مغناطيس على مدى أسابيع ريثما تلتئم بشكل طبيعي، مما ينتج عنه عظم أطول ولكن هذا قد يُسبب معاناة شديدة للمرضى ويدفعهم للتنقل على كرسي متحرك، مع الحاجة إلى أشهر من العلاج الطبيعي بعد ذلك.

توصي العيادة بأن يكون وزن مرضاها من 70 إلى 75 كجم كحد أقصى.

وقد لجأ بعض الأشخاص عبر الإنترنت إلى المنتديات لشرح سبب رغبتهم في إجراء جراحة تقصير الطول أو إجرائهم لها، واعترف البعض بأن ذلك كان بسبب المواعدة.



وتشير استطلاعات الرأي حول المواعدة منذ فترة طويلة أيضًا إلى أن الرجال يفضلون أن يكونوا مع امرأة أقصر منهم قليلًا، في حين تفضل النساء الرجل الأطول.

علاقة الطول بالأمراض الخطيرة

وقد وجدت الدراسات أيضًا أن كونك طويل القامة أو قصيرًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على خطر إصابتك بأمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2 وبطانة الرحم المهاجرة.

معظم الآثار الصحية السلبية المرتبطة بالطول تأتي من كون الشخص طويل القامة.

وتوصلت دراسة سويدية أجريت عام 2015 إلى أن كل زيادة قدرها 4 بوصات في الطول فوق المتوسط، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 18% لدى النساء و11% لدى الرجال.



وأشار الباحثون إلى أن أحد الأسباب المحتملة لذلك هو أن الأشخاص طوال القامة لديهم ببساطة عدد أكبر من الخلايا التي يمكن أن تتحول إلى سرطان.

السبب البديل هو أن الأشخاص طوال القامة يتعرضون لمستويات أعلى من هرمونات النمو أثناء شبابهم، وأن هذه الهرمونات قد تعزز تطور السرطان.

وأشارت دراسة أخرى أجريت عام 2020، ونشرت في مجلة Annals of Human Biology، إلى أن طول المرأة يزيد من خطر الإصابة بمرض بطانة الرحم، وهي حالة منهكة تتشكل فيها أنسجة تشبه الرحم في أماكن أخرى من الجسم.