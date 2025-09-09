حذّر الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية العلاجية، من تناول البطاطس التي يظهر عليها اللون الأخضر، مؤكدًا أنها قد تتحول من غذاء شائع إلى مادة سامة تضر بالصحة العامة، خصوصًا عند تعرضها المباشر لأشعة الشمس أو سوء التخزين.

طبيب يفجر مفاجأة: البطاطس الخضراء خطر سام يختبئ في مطبخك لهذا السبب

وفاجأ هذا التصريح الكثير من المتابعين، نظرًا لشيوع تناول البطاطس في البيوت المصرية والعربية، دون وعي بالخطر المحتمل الكامن في تغير لونها الخارجي.

ما السبب وراء الخضار في البطاطس؟

وأوضح شمس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن اللون الأخضر الذي يظهر على سطح البطاطس، خصوصًا تحت القشرة، ليس مجرد علامة فساد، بل هو نتاج لمركب سام يُعرف باسم السولانين، وهو مادة كيميائية تنتمي إلى عائلة القلويدات السامة.

كيف يظهر السولانين؟

وقال عند تعرض البطاطس لأشعة الشمس أو الإضاءة القوية لفترات طويلة، تبدأ عملية التمثيل الضوئي داخل الدرنة، مما يؤدي إلى إنتاج الكلوروفيل الذي يعطي اللون الأخضر، ويصاحبه زيادة في تركيز مادة السولانين السامة.

ما هو تأثير السولانين على الجسم؟

و حذر خبير التغذية، من أن تناول البطاطس الخضراء أو تلك التي تحتوي على بقع خضراء قد يؤدي إلى:

اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان، القيء، والإسهال.

مشاكل عصبية مثل الدوخة، الصداع، وحتى التشنجات في الحالات الشديدة.

وفي حالات نادرة: تسمم غذائي حاد إذا تم تناول كميات كبيرة منها دون طهي جيد أو بعد تجاهل اللون الأخضر الواضح.

كيف تتجنب هذا الخطر؟

ينصح خبير التغذية بعدة خطوات بسيطة لتفادي المخاطر دون التخلي عن البطاطس:

1. التخزين في مكان مظلم وبارد: احتفظ بالبطاطس في مكان جاف ومعتم، بعيدًا عن أشعة الشمس أو الإضاءة القوية في المطبخ.

2. الفحص البصري قبل الطهي: إذا لاحظت وجود بقع خضراء أو براعم صغيرة على سطح البطاطس، يُفضل إزالتها بالكامل أو التخلص من الدرنة إن كانت متأثرة بالكامل.

3. الطهي الجيد: رغم أن الحرارة تقلل من تركيز السولانين، إلا أن الطهي لا يقضي عليه تمامًا.

لذلك يُفضّل عدم المخاطرة بتناول البطاطس المشكوك في صلاحيتها.

ولفت شمس الإنتباه إلى أن السولانين مادة سامة لا يستهان بها، وقد تسبب أعراضًا خطيرة خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن، البطاطس غذاء آمن عندما تُحفظ وتُطهى بشكل صحيح، لكنها تتحول إلى خطر صامت إذا أهملنا هذه التفاصيل البسيطة.