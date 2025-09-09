قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال
وزير التعليم: نسب حضور الطلاب في المدارس يجب ألا تقل عن 80%
بالصور

طبيب يفجر مفاجأة: البطاطس الخضراء خطر سام يختبئ في مطبخك

طبيب يفجر مفاجأة: البطاطس الخضراء خطر سام يختبئ في مطبخك لهذا السبب
طبيب يفجر مفاجأة: البطاطس الخضراء خطر سام يختبئ في مطبخك لهذا السبب
أسماء عبد الحفيظ

حذّر الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية العلاجية، من تناول البطاطس التي يظهر عليها اللون الأخضر، مؤكدًا أنها قد تتحول من غذاء شائع إلى مادة سامة تضر بالصحة العامة، خصوصًا عند تعرضها المباشر لأشعة الشمس أو سوء التخزين.

طبيب يفجر مفاجأة: البطاطس الخضراء خطر سام يختبئ في مطبخك لهذا السبب

وفاجأ هذا التصريح الكثير من المتابعين، نظرًا لشيوع تناول البطاطس في البيوت المصرية والعربية، دون وعي بالخطر المحتمل الكامن في تغير لونها الخارجي.

ما السبب وراء الخضار في البطاطس؟

وأوضح شمس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن اللون الأخضر الذي يظهر على سطح البطاطس، خصوصًا تحت القشرة، ليس مجرد علامة فساد، بل هو نتاج لمركب سام يُعرف باسم السولانين، وهو مادة كيميائية تنتمي إلى عائلة القلويدات السامة.

طبيب يفجر مفاجأة: البطاطس الخضراء خطر سام يختبئ في مطبخك لهذا السبب

كيف يظهر السولانين؟

وقال عند تعرض البطاطس لأشعة الشمس أو الإضاءة القوية لفترات طويلة، تبدأ عملية التمثيل الضوئي داخل الدرنة، مما يؤدي إلى إنتاج الكلوروفيل الذي يعطي اللون الأخضر، ويصاحبه زيادة في تركيز مادة السولانين السامة.

ما هو تأثير السولانين على الجسم؟

طبيب يفجر مفاجأة: البطاطس الخضراء خطر سام يختبئ في مطبخك لهذا السبب

و حذر خبير التغذية، من أن تناول البطاطس الخضراء أو تلك التي تحتوي على بقع خضراء قد يؤدي إلى:

  • اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان، القيء، والإسهال.
  • مشاكل عصبية مثل الدوخة، الصداع، وحتى التشنجات في الحالات الشديدة.
  • وفي حالات نادرة: تسمم غذائي حاد إذا تم تناول كميات كبيرة منها دون طهي جيد أو بعد تجاهل اللون الأخضر الواضح.

كيف تتجنب هذا الخطر؟

ينصح خبير التغذية بعدة خطوات بسيطة لتفادي المخاطر دون التخلي عن البطاطس:

1. التخزين في مكان مظلم وبارد: احتفظ بالبطاطس في مكان جاف ومعتم، بعيدًا عن أشعة الشمس أو الإضاءة القوية في المطبخ.

2. الفحص البصري قبل الطهي: إذا لاحظت وجود بقع خضراء أو براعم صغيرة على سطح البطاطس، يُفضل إزالتها بالكامل أو التخلص من الدرنة إن كانت متأثرة بالكامل.

3. الطهي الجيد: رغم أن الحرارة تقلل من تركيز السولانين، إلا أن الطهي لا يقضي عليه تمامًا.

لذلك يُفضّل عدم المخاطرة بتناول البطاطس المشكوك في صلاحيتها.

ولفت شمس الإنتباه إلى أن السولانين مادة سامة لا يستهان بها، وقد تسبب أعراضًا خطيرة خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن، البطاطس غذاء آمن عندما تُحفظ وتُطهى بشكل صحيح، لكنها تتحول إلى خطر صامت إذا أهملنا هذه التفاصيل البسيطة.

