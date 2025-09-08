ارتفاع الإنزيمات .. الأسباب والنصائح الفعالة للحفاظ على صحة الكبد

يُعد ارتفاع إنزيمات الكبد مؤشرًا على وجود التهاب أو تلف في خلايا الكبد، هذه الحالة لا تُعتبر مرض بحد ذاتها، لكنها قد تنذر بوجود مشكلة صحية تحتاج إلى اهتمام منعا لسوء الحالة الصحية.

أوضح الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي وصحة الكبد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أبرز أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد، ونقدّم نصائح عملية تساعد في خفضها ودعم وظائف الكبد بشكل عام.

ما المقصود بارتفاع إنزيمات الكبد؟

الكبد يُنتج إنزيمات عديدة، أهمها:

ALT ألانين ترانساميناز

AST أسبارتات ترانساميناز

عند تلف خلايا الكبد أو التهابها، تُطلق هذه الإنزيمات بكميات أكبر في مجرى الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوياتها في التحاليل المخبرية.

أسباب شائعة لارتفاع إنزيمات الكبد

الدهون على الكبد الكبد الدهني

العدوى الفيروسية مثل التهاب الكبد A وB وC

تناول أدوية تؤثر على الكبد

الإفراط في تناول الكحول

السمنة والسكري

أمراض المناعة الذاتية

الإجهاد البدني الشديد أو الصيام الطويل

نصائح للتعامل مع إنزيمات الكبد المرتفعة

1. الابتعاد عن الكحول تمامًا

حتى الكميات القليلة من الكحول يمكن أن تُجهد الكبد، خصوصًا إذا كانت إنزيماته مرتفعة، الامتناع عن الكحول خطوة أساسية لتحسين صحة الكبد.

2. اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

اختر طعامًا غنيًا بالخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات، تجنب الأطعمة المقلية، الغنية بالدهون المشبعة، والسكريات المصنعة.

3. إنقاص الوزن إن وُجدت سمنة

فقدان الوزن تدريجيًا يمكن أن يُحسّن حالة الكبد ويُقلّل من الالتهاب. حتى خسارة 5-10% من الوزن تُظهر نتائج ملحوظة.

4. ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة التمارين المعتدلة مثل المشي 30 دقيقة يوميًا تساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون في الكبد.

5. شرب كمية كافية من الماء

الماء يُساعد في طرد السموم من الجسم ويُخفف العبء عن الكبد.

6. تجنّب الأدوية دون وصفة طبية

بعض الأدوية، مثل المسكنات خاصة الباراسيتامول بجرعات زائدة، قد ترفع إنزيمات الكبد. استشر الطبيب قبل تناول أي دواء أو مكمل غذائي.

7. الابتعاد عن المكملات العشبية غير الموثوقة

بعض الأعشاب قد تضر بالكبد، حتى وإن كانت تُباع على أنها "طبيعية". لا تستخدم أي مكمل دون استشارة طبية.

8. إجراء التحاليل الدورية

متابعة إنزيمات الكبد وتحاليل الدم بانتظام تساعد في مراقبة الحالة ومعرفة مدى التحسّن.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت الإنزيمات مرتفعة لأكثر من بضعة أسابيع، أو كانت مصحوبة بأعراض مثل: