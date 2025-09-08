فخورة بيكي جدا .. مفيدة شيحة توجه رسالة لنفسها في عيد ميلادها

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بعيد ميلادها الـ54، وخلال فيديو لها عبر حسابها بموقع فيس بوك، بكت مفيدة أثناء توجيه كلمة لنفسها بمناسبة عيد ميلادها، حيث قالت إنها فخورة بما حققت، وراعت والدتها وربت وعلمت ابنتها .

وشاركت مفيدة شيحة مقطع الفيديو الذي توجه من خلاله رسالة لنفسها عبر حسابها الرسمي على انستجرام؛ قائلة: "برافوا انا فخورة بيكي جدا يا مفيدة ،النهاردة تميت 54 سنة، أطلب مني أني أقول كلمة لمفيدة في عيد ميلادها.. ناس كتير ممكن تتوقع أن دا تمثيل، أو أنه غرور، بس في حقيقة الأمر أنا فخورة بيكي جدًا، أنا فاكرة كويس لما كنت 25 سنة وكنت لسه والده منة، وكان عندى أمال كبيرة جدا عايزة أعملها، ونفسي أعمل حاجات كتير جدًا بس مكنتش عارفة أروح فين وأجي منين، والحياة تأخدني وتوديني، وأقول للست الجميلة إللى قاعدة قدامي، برافو بجد، فرحانة وفخورة بيكي جدًا".

واضافت: "حققت كارير وكنت شاطرة فيه جدا، وحققت بيت وأهل وتأمينهم كان حلم حياتي، راعيت أمي لحد ما اتوفت محتاجتش حاجة، وعلمت بنتي أحسن تعليم لحد ما أخدت الماجيستير وكان دا أمل حياتي، وجوزتا وعملت كل اللي اختارته وكل حاجة نفسها فيها بالفستان بالمكان والعريس ونفذتهولها، وكل دا وحافظ على نفسي على مفيدة وكرامتها على عزت نفسها، أنا مترجتش حد ولا اتنازلت لحد، في كل اللي وصلتله، عشان كدا بقول لنفسي برافو، وعملت ستات ماركت ونجحت فيه جدًا".

وختمت: "كنتي ست بـ 100 راجل وعملتي كل الأدوار دي ونجحتي، وحجيت وعقبال ما أشوفك 60 سنه ويبقي فاضلك اللي بتتمنيه من ربنا الستر والصحة والحفيد إللى يطبطب على قلبك".