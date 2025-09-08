قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتراطات جديدة للتصرف فى العقارات للمشروعات بنظام حق الانتفاع
الأزهر يُحذِّر من لعبة إلكترونية شهيرة: تهدد سلامة الأبناء وتعرِّضهم لاستغلالٍ مُؤذٍ
تدريب 10 آلاف معلم على برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
واقعة غريبة.. لامين يامال يفقد جواز سفره في تركيا
الصناعة تنفي إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية
الإحصاء: 9.2% نسبة تراجع معدل الأمية في مصر
تدبر ولا تتكبر.. عمرو أديب عن لقاح لـ السرطان وسكر الأطفال بالمجان
الأمم المتحدة: موت وتجويع وتشريد الفلسطينيين سببه تحدي إسرائيل للقانون الدولي
تراجع عدد الطلاب الحاصلين على صفر| 7 مكاسب لنجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
شباب مخطئ والأمن يتصدى.. أحدث جريمتين على السوشيال ميديا
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
مش هترشح لمجلس الشعب.. وفاء عامر ترد على علاقتها بـ إبراهيم شيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فخورة بيكي جدا .. مفيدة شيحة توجه رسالة لنفسها في عيد ميلادها

مفيدة شيحة توجه رسالة لنفسها في عيد ميلادها: برافوا فخوره بنفسي وبرغم كل اللي مريت بيه حافظت على نفسي وكرامتي
مفيدة شيحة توجه رسالة لنفسها في عيد ميلادها: برافوا فخوره بنفسي وبرغم كل اللي مريت بيه حافظت على نفسي وكرامتي
علا محمد

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بعيد ميلادها الـ54، وخلال فيديو لها عبر حسابها بموقع فيس بوك، بكت مفيدة أثناء توجيه كلمة لنفسها بمناسبة عيد ميلادها، حيث قالت إنها  فخورة بما حققت، وراعت والدتها وربت وعلمت ابنتها .

وشاركت مفيدة شيحة مقطع الفيديو الذي توجه من خلاله رسالة لنفسها عبر حسابها الرسمي على انستجرام؛ قائلة: "برافوا انا فخورة بيكي جدا يا مفيدة ،النهاردة تميت 54 سنة، أطلب مني أني أقول كلمة لمفيدة في عيد ميلادها.. ناس كتير ممكن تتوقع أن دا تمثيل، أو أنه غرور، بس في حقيقة الأمر أنا فخورة بيكي جدًا، أنا فاكرة كويس لما كنت 25 سنة وكنت لسه والده منة، وكان عندى أمال كبيرة جدا عايزة أعملها، ونفسي أعمل حاجات كتير جدًا بس مكنتش عارفة أروح فين وأجي منين، والحياة تأخدني وتوديني، وأقول للست الجميلة إللى قاعدة قدامي، برافو بجد، فرحانة وفخورة بيكي جدًا".

واضافت: "حققت كارير وكنت شاطرة فيه جدا، وحققت بيت وأهل وتأمينهم كان حلم حياتي، راعيت أمي لحد ما اتوفت محتاجتش حاجة، وعلمت بنتي أحسن تعليم لحد ما أخدت الماجيستير وكان دا أمل حياتي، وجوزتا وعملت كل اللي اختارته وكل حاجة نفسها فيها بالفستان بالمكان والعريس ونفذتهولها، وكل دا وحافظ على نفسي على مفيدة وكرامتها على عزت نفسها، أنا مترجتش حد ولا اتنازلت لحد، في كل اللي وصلتله، عشان كدا بقول لنفسي برافو، وعملت ستات ماركت ونجحت فيه جدًا".

وختمت: "كنتي ست بـ 100 راجل وعملتي كل الأدوار دي ونجحتي، وحجيت وعقبال ما أشوفك 60 سنه ويبقي فاضلك اللي بتتمنيه من ربنا الستر والصحة والحفيد إللى يطبطب على قلبك".

الإعلامية مفيدة شيحة احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بعيد ميلادها الـ54 مفيدة شيحة عيد ميلاد مفيدة شيحه مفيدة شيخه عبر انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية ختام الأحد

ترشيحاتنا

إجتماع محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لبحث تنفيذ مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب

معارض " أهلاً مدارس "

افتتاح معرض أهلاً مدارس بإدفو ضمن 9 معارض بأسوان

بدأ انشاء مستشفى الأورام في منوف

إنشاء مستشفى الأورام بمنوف .. تفاصيل مهمة

بالصور

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد