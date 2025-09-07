مفيدة شيحة تكشف تطورا جديدا في حالة الموسيقار سليم سحاب

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن الموسيقار سليم سحاب غادر المستشفى بعد تعافيه من أزمة صحية اقلقت الجمهور، مضيفة :"الف حمدالله على السلامة للموسيقار العظيم".

واضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، أن وزير الثقافة حرص على زيارته والاطمئنان على صحته والدولة تقدر كل الفنانين الكبار، متابعة أن : “سليم سحاب مش مجرد موسيقار ولكنه قامة كبيرة وقيمة ثقافية وفنية عربية كبيرة للغاية”.

وعن حالته الصحية، كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن خروج الموسيقار سليم سحاب من المستشفى بعد التعافي، مستدركة أن حالته مستقرة وفقا للأطباء المعالجين له.