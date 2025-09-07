رسميا.. قطر القطري يضم مدافع باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، يوم الأحد انضمام المدافع الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي إلى نادي قطر القطري بعقد دائم، منهيًا بذلك مسيرة 20 عامًا مع بطل الدوري.

انضم قلب الدفاع، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى أكاديمية باريس سان جيرمان عام 2005، وشارك في 241 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف، وكان قائدًا للفريق 31 مرة. وساهم كيمبيمبي في فوز باريس سان جيرمان بثمانية ألقاب في الدوري الفرنسي، وسبعة ألقاب في كأس فرنسا، وستة ألقاب في كأس السوبر الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا 2025.

في فبراير، عاد كيمبيمبي بعد غياب دام قرابة عامين بسبب إصابة في وتر العرقوب، وشارك في خمس مباريات في جميع المسابقات.

وقال ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، في بيان: "منذ سن الثامنة، تطور بريسنيل وتطور على جميع المستويات داخل ناديه المحبوب، حيث كان دائمًا سفيرًا ونموذجًا للاحترافية".

إنه قدوة رائعة للاعبين الشباب في أكاديمية الشباب لدينا، وسيبقى دائمًا جزءًا من عائلة باريس سان جيرمان. نتمنى له كل التوفيق في مستقبله ومغامرته القادمة.

شارك كيمبيمبي في 28 مباراة دولية، وكان جزءًا من تشكيلة فرنسا التي فازت بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية عام 2021.