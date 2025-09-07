رنا رئيس تتعرض لوعكة صحية وتجري عملية جراحية

تعرضت الفنانة رنا رئيس لوعكة صحية وتجري عملية جراحية دقيقة دون الكشف عن تفاصيل إصابتها.

وقال مصدر مقرب من العائلة لموقع صدى البلد إنها تعرضت لنزيف وتدخل حاليا غرفة العمليات.

واحتفلت رنا رئيس خلال الساعات الماضية بعيد ميلاد شقيقتها منة ونشرت عدد من الصور والتهنئات عبر انستجرام.



‎حرص عدد كبير من نجوم الفن والأغنية على مشاركة الفنانة رنا رئيس ويسري على الاحتفال بزفافها داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة في مايو الماضي.



‎خطفت رنا رئيس الأنظار بمجرد ظهورها في بداية الحفل مرتدية فستان زفاف خطف أنظار الجميع للعالمي هاني البحيري الذى استغرق في تصميمه قرابة 5 شهور من التل الفرنسي ومرصع بحبات اللؤلؤ الصغيرة بالإضافة إلى الكريستال الشفاف.



‎حضر الحفل د.أشرف زكي وحرمه روجينا ،ماجد المصري، إيهاب فهمي، ماجد الكدواني، المخرج مجدي الهواري وحرمه، أسامة ابو باشا وحرمه سلوي عثمان ، ريهام عبد الغفور، بشرى، أمير شاهين، مي نور الشريف، هند عبد الحليم وعبير منير ومصطفي كامل وحرمه دنيا عبد العزيز، المنتج أحمد أيوب ، أحمد زاهر وابنته ملك، مصطفى عماد ومؤمن نور بالاضافة إلى عدد كبير من الشباب من أصدقاء العروسين ممن شاركهما وصلات الغناء والرقص المتواصل حتي الساعة الأولي من صباح اليوم التالي.

‎قام بإحياء فقرات الحفل من نجوم الأغنية تامر حسني ،مصطفي حجاج ، كارمن سليمان و مطرب المهرجانات حسن شاكوش والرقصة الا كوشنير بالإضافة إلي رقصة مجاملة من دينا.