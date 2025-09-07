قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
نور إيهاب ويوسف عمر يبدأن تصوير حكاية جديدة في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

بدأ الممثلان الصاعدان نور إيهاب ويوسف عمر تصوير حكاية جديدة من بطولتهما في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو والمسلسل يٌعرض حالياً على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It محققاً أعلى نسبة مشاهدة. من إنتاج K- Media وإخراج محمود زهران.


أحدث أعمال نور إيهاب التلفزيونية كان مسلسل 6 شهور الذي شاركت في بطولته مع النجم الصاعد نور النبوي، وحقق نسبة مشاهدة عالية على منصة Watch It وقت عرضه في نوفمبر 2024، وقد سبقه دورها في مسلسل الحشاشين الذي نافس بقوة في موسم رمضان 2024 كأضخم الإنتاجات الدرامية المصرية بمشاركة نجوم كبار مثل كريم عبد العزيز، أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب، كما شاركت في نفس الموسم ببطولة مسلسل صدفة أمام ريهام حجاج، وسينمائياً شاركت في جزئي فيلم الحريفة مع نور النبوي.
أما يوسف عمر فقد حقق نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني 2024 ببطولة مسلسل شباب امرأة أمام غادة عبد الرازق، ومسلسل كامل العدد الجزء الثالث أمام دينا الشربيني وشريف سلامة، وشارع الأعشى أمام مجموعة من نجوم الوطن العربي، وسينمائياً بطولة فيلم مين يصدق للمخرجة زينة عبد الباقي.
ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ نور إيهاب، مسلسل للعدالة وجه آخر الذي تشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال، والمسلسل مكون من 15 حلقة ويدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية مذيع تليفزيوني يفتح ملفًا شائكًا يخص تجارة وبيع الأعضاء البشرية، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ويشارك في بطولته أيضاً أروى جودة ومحمد علاء جامايكا.وفي السينما تنتظر نور فيلم الساعة 7 الذي تجسد دور البطولة فيه مع محمد الشرنوبي.
أما أعمال يوسف السينمائية المنتظرة، فيلم الأكشن فرقة الموت الذي تدور أحداثه في إطار حركة تشويقي، حيث يتم اختيار ضابط ليقوم بعمل فرقة للقضاء على سطوة ونفوذ خُط الصعيد، بطولة أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي.

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

