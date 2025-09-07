عرض فيلم عشر دقائق أصغر لأول مرة عالميا بمهرجان فلسطين للفنون بـ زيورخ

يشهد الفيلم الفلسطيني القصير عشر دقائق أصغر للمخرجة نسرين ياسين عرضه العالمي الأول بمهرجان فلسطين للفنون بزيورخ (11 - 15 سبتمبر).





تدور أحداث الفيلم حول جولي ووليد، طفلان في بداية مراهقتهما، يتسللان من أجواء المطعم الخانقة وضجيج السياسة المتواصل في فلسطين. معًا، ويذهبان في مغامرة عفوية عبر الطبيعة، ليجدا لحظة قصيرة من الحرية قرب النهر وفي الحقول. بينما يتواصلان ويستكشفان، يتداخل الواقع مع الأحلام، مما يجعل رحلتهما ذكرى تشعر وكأنها حلم.



متحدثة عن المعنى وراء فيلمها، تقول نسرين "في عشر دقائق أصغر، أردتُ استكشاف شعور الزمن الضائع - الحزن على ما كنا سنكون عليه لو لم تكن الحياة خاضعة لقواعد المجتمع. يعكس عنوان الفيلم هذا الشعور بمحاولة استعادة اللحظات التي فقدناها بالفعل بينما نكافح للتكيف مع التوقعات المفروضة علينا. تدور أحداث الفيلم حول جولي ووليد، طفلين يتحرران من قيودهما، ولو لفترة وجيزة، ليختبرا شعورًا بالحرية".



الفيلم من تأليف وإخراج نسرين ياسين وبطولة مرح أبو سرور، وليد أبو كامل، هيثم خميس، إيفان أزازيان، وفارفارا رزق وتصوير أشرف دواني ومونتاج فيليب ترزاسكوفسكي وهندسة الصوت لمنتصر أبو العالول وموسيقى أليساندرو جيزي.