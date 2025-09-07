هشام عباس يستعد لجولة غنائية في كندا

يستعد الفنان هشام عباس، لإحياء عدة حفلات غنائية في كندا، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

ويبدأ هشام عباس، جولته الغنائية، بحفل في مدينة بيرلينجتون الكندية يوم 26 سبتمبر، على أن يختتم جولته بحفل في هاليفاكس يوم 5 أكتوبر المقبل.

حفلات هشام عباس

أحدث لقاءات هشام عباس

تحدث المطرب هشام عباس، عن استعداداته لـ«حفلة التسعينيات» بالعلمين الجديدة، ضمن مهرجان العالم علمين، مشيرا إلى أن الحفل ينطلق الأسبوع المقبل بغناء إيهاب توفيق ومحمد فؤاد وحميد الشاعري.

وتابع المطرب هشام عباس، في حوار مع الاعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج حد النجوم، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، انه الجيل الحالي مختلف من حيث الكلمات واللغة وخاصة مع ظهور نوع المهرجانات في الغناء، متابعا أن هناك من يحافظ على شكل الأغنية الفنية، ويكون فيها لحن وكلمات مؤثرة.

وأضاف المطرب هشام عباس، أن اقرب المغنين الحاليين لجيل التسعين حماقي ورامي صبري ورامي جمال وتامر عاشور.

وأكمل هشام عباس، أن يوجد في المهرجانات أغاني جيدة واخرى لا أسمعها، واحب اغني مهرجانات فيها "هيصة" ولكن لا استطيع سمعها في سيارتي.