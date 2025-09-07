مش هيخرج النهاردة.. سامي مغاوري يكشف تطورات حالة ابنه الصحية |خاص

كشف الفنان سامي مغاوري تطورات الحالة الصحية لابنه كريم بعد الأزمة التى المت به فى الأيام الماضية وأجرى على أثرها عملية جراحية.

وقال سامي مغاوري فى تصريح خاص لـ صدى البلد : كريم حالته حاليا مستقرة وأفضل كثيرا مقارنة بالأيام الماضية ولكن حتى الآن ليس هناك موعد محدد لخروجه من المستشفى.

وأضاف سامي مغاوري : كريم يجرى اليوم بعض الفحوصات الطبية للوقوف على حالته الصحية بشكل نهائى وبعدها يحدد الأطباء موعد خروجه من المستشفى.

كريم مغاوري يعاني من نقص الصوديوم والبوتاسيوم فى الدم

كان سامي مغاوري كشف أمس تطورات الحالة الصحية لابنه قائلا : "حالة ابنى كريم بدأت تتحسن وحاليا جسمه بدأ يستجيب للمحاليل وكانت المشكلة الأساسية التى يعانى منها هو نقص الصوديوم والبوتاسيم فى الدم ولا يزال فى المستشفى.

كان الفنان كريم سامي مغاوري، أعلن دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال اليومين الماضيين.

كريم سامي مغاوري

وشارك كريم سامي مغاوري، صورته داخل العناية المركزة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها: «دعواتكم بالشفاء، أنا تاني ليلة ليّا في العناية المركزة.. اللهم اشفني وعافني».

وسبق أن تعرض كريم مغاوري لوعكة صحية، وقال في تصريحات سابقة لـ “صدى البلد”: “الحمد لله عملت العملية.. كانت صعبة جدا واستغرقت 6 ساعات، عملية في المعدة.. عملت 4 عمليات في 6 ساعات، عملية فتق في الحجاب الحاجز، عملية تسليك معدة، عملية قص معدة، عملية تحويل مسار".

وأضاف كريم مغاوري: “أنا الحمد لله في المنزل حالياً في فترة راحة بعد العملية، ولكن لسه تعبان وإن شاء الله خير”.