بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
بالصور

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
أحمد إبراهيم

أشعل النجمان مدحت صالح، ومي فاروق، حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

وقدم مدحت صالح الحفل بقيادة المايسترو عمرو سليم، قدم عددًا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير أبرزهم: المليونرات، بحلم على قدي، قلب واحد، أنا مش بعيد، حبيبي يا عاشق، نورتي قلبي، وغيرها من الأغاني الشهيرة.

وقدمت مي فاروق خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: أفتكرلك إيه؟، ميزني، باركوا، كل الحبيبة، سلطانة، أه يا طير، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور، وعائلتها زوجها الفنان محمد العمروسي، وابنائها، كما حضر الحفل الفنانة هاجر أحمد وزوجها.

مي فاروق 
مدحت صالح 

وعبر كلا النجمان عن سعادتهما بالمشاركة في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، وبمجهود شركة إعمار مصر، واستمرار شهر الصيف فيها حتى شهر أكتوبر المقبل.

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

مي فاروق 
مدحت صالح 

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر،  تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وغيرهم.

حفل مي فاروق ومدحت صالح 
حفل مي فاروق ومدحت صالح 
حفل مي فاروق ومدحت صالح 
مدحت صالح مي فاروق الفنانة مي فاروق الفنان مدحت صالح الساحل الشمالي

