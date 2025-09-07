بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

أشعل النجمان مدحت صالح، ومي فاروق، حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

وقدم مدحت صالح الحفل بقيادة المايسترو عمرو سليم، قدم عددًا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير أبرزهم: المليونرات، بحلم على قدي، قلب واحد، أنا مش بعيد، حبيبي يا عاشق، نورتي قلبي، وغيرها من الأغاني الشهيرة.

وقدمت مي فاروق خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: أفتكرلك إيه؟، ميزني، باركوا، كل الحبيبة، سلطانة، أه يا طير، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور، وعائلتها زوجها الفنان محمد العمروسي، وابنائها، كما حضر الحفل الفنانة هاجر أحمد وزوجها.

وعبر كلا النجمان عن سعادتهما بالمشاركة في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، وبمجهود شركة إعمار مصر، واستمرار شهر الصيف فيها حتى شهر أكتوبر المقبل.

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وغيرهم.

