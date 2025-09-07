أحمد خالد صالح: يهمني فى العمل الفني القصة الصادقة والجمهور يميل للإيقاع السريع

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن رايه فى الأعمال الدرامية القصيرة مثل حكاية “فلاش باك” التى شارك فيها ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

وقال أحمد خالد صالح فى تصريح خاص لـ صدى البلد : أنا مع القصةسواء كانت 5 أو 30 حلقة، ما يهمني هو أن نكون صادقين وأغلب الجمهور حاليا يميل للإيقاع السريع، والدراما القصيرة تناسب هذا الأمر، وأرى ان "فلاش باك" مثلًا، لا يمكن أن تصبح 30 حلقة، وكانت تفتقد قوتها، خاصة أن كل حلقة تحتوي على معلومة جديدة، وهناك نوعا من التوتر المتصاعد، والمفاجآت المتوقعة وغير المتوقعة، وأنا كممثل أحب هذه النوعية من الأعمال.

تصدر حكاية فلاش باك

تمكنت حكاية فلاش باك، أولى حكايات مسلسل “ ليس كما يبدو”، من تصدر نسب المشاهدة في مصر.

حيث احتلت حكاية فلاش باك المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، بينما احتلت المركز الرابع علي منصة شاهدvip .

حكاية "فلاش باك"، ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والتي تشاركها بطولتها مع النجم أحمد خالد صالح، في تجربة درامية مكونة من خمس حلقات.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 35 حلقة، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تمتد لـ5 حلقات بفريق عمل مستقل.

وتأتي حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، عمرو صالح، وهي من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم الصيف عبر الشاشات والمنصات الرقمية.