أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
أنجلينا جولي: ما يحدث في غزة تتويج لسنوات من النفاق الدولي

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

أطلقت النجمة العالمية والناشطة الإنسانية أنجلينا جولي تحذيرًا شديد اللهجة بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يؤدي إلى سوء تغذية حاد يهدد حياة الأطفال.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستجرام”، كشفت جولي أن ما يقرب من 132 ألف طفل فلسطيني دون سن الخامسة معرضون لخطر الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معتبرة أن ما يجري هو محاولة لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني.

وكتبت جولي: "من المفترض أن يكون لهذه الأنواع من التصريحات والتحذيرات الخطيرة وزن وأن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات، لدينا حقوق كوننا بشرًا، لا لأننا ننتمي إلى مكان معيّن أو نحمل هوية معينة. من المحزن أن نرى كيف تُهمّش أرواح بريئة، ومعها المبادئ الإنسانية التي يدافع عنها كثيرون".

وأضافت: "ما يحدث ليس فقدانًا مفاجئًا للبوصلة الأخلاقية، بل هو استمرار لعقود من الكيل بمكيالين في الدفاع عن حقوق الإنسان. إنه نتيجة اعتبار بعض الأرواح مهمة، وأخرى يمكن الاستغناء عنها. مجلس الأمن الدولي يختار من ينتقد ومن يدافع عنه حسب المصالح، لا المبادئ، بينما عدد المهجّرين قسرًا بسبب العنف قد تضاعف في السنوات الأخيرة حول العالم، من بينهم فلسطينيون، وسودانيون، وسوريون، وأفغان، وأوكرانيون".


 

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
ياسمين الخطيب
حفل مي فاروق ومدحت صالح
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
