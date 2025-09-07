أنجلينا جولي: ما يحدث في غزة تتويج لسنوات من النفاق الدولي

أطلقت النجمة العالمية والناشطة الإنسانية أنجلينا جولي تحذيرًا شديد اللهجة بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يؤدي إلى سوء تغذية حاد يهدد حياة الأطفال.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستجرام”، كشفت جولي أن ما يقرب من 132 ألف طفل فلسطيني دون سن الخامسة معرضون لخطر الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معتبرة أن ما يجري هو محاولة لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني.

وكتبت جولي: "من المفترض أن يكون لهذه الأنواع من التصريحات والتحذيرات الخطيرة وزن وأن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات، لدينا حقوق كوننا بشرًا، لا لأننا ننتمي إلى مكان معيّن أو نحمل هوية معينة. من المحزن أن نرى كيف تُهمّش أرواح بريئة، ومعها المبادئ الإنسانية التي يدافع عنها كثيرون".

وأضافت: "ما يحدث ليس فقدانًا مفاجئًا للبوصلة الأخلاقية، بل هو استمرار لعقود من الكيل بمكيالين في الدفاع عن حقوق الإنسان. إنه نتيجة اعتبار بعض الأرواح مهمة، وأخرى يمكن الاستغناء عنها. مجلس الأمن الدولي يختار من ينتقد ومن يدافع عنه حسب المصالح، لا المبادئ، بينما عدد المهجّرين قسرًا بسبب العنف قد تضاعف في السنوات الأخيرة حول العالم، من بينهم فلسطينيون، وسودانيون، وسوريون، وأفغان، وأوكرانيون".



