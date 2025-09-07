ما تراه ليس كما يبدو يتصدر تريند X في مصر والإمارات بعد عرض “الوكيل”

نجح مسلسل ما تراه ليس كما يبدو في خطف الأضواء مجددًا مع انطلاق حكاية جديدة بعنوان "الوكيل"، حيث تصدرت الحلقة الأولى فور عرضها قائمة التريند على منصة X في مصر والإمارات، لتواصل السلسلة حصد النجاح الكبير الذي حققته حكاياتها السابقة.

الحلقة الأولى من "الوكيل" حملت الكثير من التشويق والإثارة منذ لحظاتها الأولى، إذ قدمت شخصيات محورية تدخل في دوائر معقدة من النفوذ، المصالح، ليجد المشاهد نفسه أمام حبكة درامية قوية تكشف صراعات خفية داخل عالم السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي.

أحداث حلقة حكاية الوكيل

أحداث الحلقة كشفت عن البداية الساخنة بين الأبطال، حيث سيطر الغموض على العلاقات المتشابكة، ما جعل الجمهور يتفاعل بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين وسوماً خاصة بالمسلسل والحكاية الجديدة، لتتصدر المراتب الأولى في التريند.

ويشارك في بطولة "الوكيل" نخبة من النجوم، أبرزهم مراد مكرم، أحمد فهيم، محسن محيي الدين، أحمد عثمان، بسنت النبراوي، محمد طعيمة، نورا عبدالرحمن، أميرة الشريف، وإسلام خالد، تحت قيادة المخرج محمود زهران برؤية درامية متماسكة، مع نص كتبه محمد الدسوقي رشدي، يوازن بين التعمق في القضايا الاجتماعية والجانب التشويقي.

نجاح "الوكيل" منذ أولى حلقاته يعكس حالة الترقب التي يعيشها الجمهور مع كل حكاية جديدة من ما تراه ليس كما يبدو، خاصة أن العمل أثبت قدرته على مناقشة قضايا إنسانية واجتماعية معاصرة، مع تقديم شخصيات واقعية قريبة من الجمهور.