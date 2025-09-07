فرقة أطفال أوبرا عربي تقدم استعراضات متنوعة من زمن الفن الجميل

استقبل مسرح النادي الاجتماعي بمحافظة مطروح، أولى العروض الفنية لفرقة أطفال أوبرا عربي، ضمن فعاليات مهرجان "صيف بلدنا"، في موسمه الخامس، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة بالمحافظات الساحلية.

وقدمت الفرقة بقيادة الفنانة رنا بركات، مجموعة من الاسكتشات والفقرات الاستعراضية المستوحاة من زمن الفن الجميل منها إجازة سعيدة، بحب اتسلى، ياللي تملي، اللعبة، فراشة، قدم الخير، بكيزة وزغلول، الشاكالاتة، وماحدش شاف، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتواصلت الفعاليات مع باقة من الفقرات التي أدخلت البهجة إلى قلوب الأطفال منها توت توت، جدو علي، معانا ريال، والدنيا ربيع، وذلك بحضور نهلة عبد القادر، مدير فرع ثقافة مطروح.

كما شهد اليوم استمرار الإقبال الجماهيري على معرض الكتاب المصاحب للمهرجان، والذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

واختتم مع ورشة لتصميم عروسة المولد بتقنية الفسيفساء تدريب الفنانة شيماء الواعي، شارك بها عدد كبير من الأطفال في أجواء تفاعلية.



مهرجان "صيف بلدنا" بمحافظة مطروح تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح.

وتواصل فرقة أطفال أوبرا عربي تقديم عروضها على مسرح النادي الاجتماعي في التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن برنامج المهرجان الذي يستمر حتى 9 سبتمبر الحالي، ويتضمن ورشا إبداعية وأنشطة ثقافية وعروضا فنية مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، لتعريف الجمهور بالموروث الشعبي وإدخال البهجة إلى أهالي المحافظات الساحلية طوال موسم الصيف.