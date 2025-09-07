قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فرقة أطفال أوبرا عربي تقدم استعراضات متنوعة من زمن الفن الجميل

جمال عاشور

استقبل مسرح النادي الاجتماعي بمحافظة مطروح، أولى العروض الفنية لفرقة أطفال أوبرا عربي، ضمن فعاليات مهرجان "صيف بلدنا"، في موسمه الخامس، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة بالمحافظات الساحلية.

وقدمت الفرقة بقيادة الفنانة رنا بركات، مجموعة من الاسكتشات والفقرات الاستعراضية المستوحاة من زمن الفن الجميل منها إجازة سعيدة، بحب اتسلى، ياللي تملي، اللعبة، فراشة، قدم الخير، بكيزة وزغلول، الشاكالاتة، وماحدش شاف، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتواصلت الفعاليات مع باقة من الفقرات التي أدخلت البهجة إلى قلوب الأطفال منها توت توت، جدو علي، معانا ريال، والدنيا ربيع، وذلك بحضور نهلة عبد القادر، مدير فرع ثقافة مطروح.

كما شهد اليوم استمرار الإقبال الجماهيري على معرض الكتاب المصاحب للمهرجان، والذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.
واختتم مع ورشة لتصميم عروسة المولد بتقنية الفسيفساء تدريب الفنانة شيماء الواعي، شارك بها عدد كبير من الأطفال في أجواء تفاعلية.

مهرجان "صيف بلدنا" بمحافظة مطروح تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح.

وتواصل فرقة أطفال أوبرا عربي تقديم عروضها على مسرح النادي الاجتماعي في التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن برنامج المهرجان الذي يستمر حتى 9 سبتمبر الحالي، ويتضمن ورشا إبداعية وأنشطة ثقافية وعروضا فنية مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، لتعريف الجمهور بالموروث الشعبي وإدخال البهجة إلى أهالي المحافظات الساحلية طوال موسم الصيف.

