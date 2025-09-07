بكى على المسرح.. أسامة الرحباني يحيي الذكرى الأربعين لـ زياد الرحباني

حرص الموسيقار أسامة الرحباني على إحياء الذكرى الأربعين على رحيل ابن عمه الفنان زياد الرحباني، وذلك خلال حفل الفنانة هبة طوجي في دبي أمس، السبت.

وخلال الحفل، قال أسامة الرحباني: «من حوالي أربعين يوم.. رحل حدا عني عزيز علينا كتير وعلى العالم العربي.. وهو زياد الرحباني»، ودخل في لحظة مؤثرة وبكى على المسرح.

يذكر أن أسامة الرحباني، هو ابن الموسيقار الكبير منصور الرحباني، شقيق الموسيقار الكبير عاصي الرحباني «زوج الفنانة الكبيرة فيروز».

وكان أسامة الرحباني، قاد الفرقة الموسيقية المصاحبة للفنانة هبة طوجي، خلال حفلها في دبي، ليلة أمس السبت 6 سبتمبر.

وفاة زياد الرحباني

وتوفي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني صباح السبت الماضي 26 يوليو 2025، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض تليّف الكبد، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتسبب في وفاته.

تعرض الرحباني لوعكة صحية شديدة تمثلت في ضيق حاد في التنفس وتعب عام، فتم نقله إلى مستشفى خوري في بيروت.

وعند وصوله، تبين أن مرض الكبد أثر أيضًا على عضلة القلب، وأدخل في غرفة العناية الفائقة إثر أزمة قلبية حادة.

وحرصت الفنانة الكبيرة فيروز على حضور مراسم الصلاة على جثمان نجلها الفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني، داخل كنيسة رقاد بجبل بكفيا بلبنان.

واحتشد جمهور الفنان الراحل زياد الرحباني، أمام ساحة المستشفى الذي يرق به بمنطقة الحمراء، تمهيدًا لبدء مراسم القداس عليه.